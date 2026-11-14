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Deportes Tras la goleada ante Banfield

Arruabarrena celebró la clasificación de Boca a la final: "Felicito a mis jugadores por una nueva final"

El entrenador del Xeneize destacó la personalidad de sus jugadores después del triunfo 3-0 ante Banfield por la Copa Argentina. Boca enfrentará a Platense en la definición del torneo y buscará sumar otro título.

14 de Noviembre de 2026
Arruabarrena celebró la clasificación de Boca a la final.
Arruabarrena celebró la clasificación de Boca a la final.

El entrenador del Xeneize destacó la personalidad de sus jugadores después del triunfo 3-0 ante Banfield por la Copa Argentina. Boca enfrentará a Platense en la definición del torneo y buscará sumar otro título.

Rodolfo Arruabarrena celebró la clasificación de Boca a la final de la Copa Argentina luego de la contundente victoria por 3-0 frente a Banfield, disputada este sábado en el estadio Malvinas Argentinas de Mendoza. El entrenador destacó el compromiso de sus futbolistas y valoró la posibilidad de disputar una nueva definición por un título.

 

 

Tras el encuentro, el director técnico del Xeneize se mostró satisfecho con el rendimiento del plantel, que consiguió imponerse con goles de Santiago Ascacíbar, Sebastián Villa y Leandro Lozano. La victoria le permitió a Boca asegurar su lugar en la final del certamen, donde tendrá como rival a Platense.

 

"Felicito a mis jugadores por tener al club en una nueva final", expresó el Vasco Arruabarrena, quien puso el foco en el esfuerzo colectivo y la personalidad demostrada por el equipo para superar una instancia decisiva de la competencia.

 

 

La mentalidad de Boca para disputar otra final

 

El entrenador también se refirió a la importancia de mantener la ambición deportiva, especialmente después de haberse consagrado campeón de la Liga Profesional. En ese sentido, remarcó que el plantel continúa enfocado en alcanzar nuevos objetivos, según informó Agencia Noticias Argentinas.

 

"Insistir en tener esa mentalidad y ese hambre es difícil, pero los chicos están muy metidos", sostuvo Arruabarrena al explicar uno de los aspectos que considera fundamentales para sostener el rendimiento del equipo en las competencias que disputa.

 

Con la clasificación asegurada, Boca tendrá la oportunidad de conquistar otro trofeo cuando enfrente a Platense en la final de la Copa Argentina. El Xeneize buscará prolongar su buen momento futbolístico y cerrar otra competencia con una consagración, respaldado por el trabajo colectivo que destacó su entrenador.

 

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Arruabarrena Boca final Triunfo futbolistas Copa Argentina
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