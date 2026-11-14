River desmontará parte del histórico cartel del Monumental: cómo lucirá tras las obras para 101 mil espectadores

River Plate comenzó a desmontar parcialmente el histórico cartel de bienvenida del estadio Monumental, ubicado sobre la avenida Figueroa Alcorta, como parte de las obras de ampliación y techado del escenario de Núñez. La intervención permitirá el ingreso de maquinaria pesada para avanzar con la construcción de una nueva bandeja y la instalación de estructuras provisorias.

Los trabajos comenzaron el viernes 13 de noviembre e incluyeron el retiro del tramo del cartel correspondiente a las palabras “Club Atlético”, mientras que la inscripción “River Plate” permanecerá visible. El club aclaró que la modificación será temporal y que la estructura se reconstruirá una vez finalizada esta etapa de las obras.

La intervención también contempló el desmontaje de cuatro portones y la demolición de 11,5 metros lineales del alero de hormigón que sostiene el acceso. De esta manera, se habilitará el paso de una grúa hacia la calle interna del estadio.

Por qué River desmontará el cartel del Monumental

La apertura sobre Figueroa Alcorta permitirá instalar una estructura provisoria de iluminación en la tribuna San Martín, necesaria para mantener las condiciones de competencia durante los trabajos.

El nuevo sistema comenzará a funcionar en 2027 y reemplazará temporalmente las luminarias actuales, que deberán retirarse junto con sus soportes para permitir la construcción de la quinta bandeja.

El objetivo de River es continuar disputando la mayor parte de sus partidos como local en el Monumental durante los 36 meses previstos para la obra. Según el cronograma, el equipo tendría que trasladar su localía en no más de tres encuentros.

Cómo quedará el Monumental con capacidad para 101.000 espectadores

El proyecto contempla una transformación integral del estadio, cuya capacidad actual es de 85.018 personas. Con la construcción de una nueva bandeja superior, se incorporarán aproximadamente 16.000 lugares destinados a socios, sin costo adicional.

La quinta bandeja se integrará al anillo superior de las tribunas y estará sostenida por una estructura de columnas que también soportará el techo. La cubierta contará con aislamiento acústico y una membrana traslúcida para permitir el ingreso de luz natural.

El diseño fue desarrollado junto con la firma alemana Schlaich Bergermann Partner, vinculada con proyectos de grandes estadios internacionales, como el Tottenham Hotspur Stadium, el Allianz Arena y el Santiago Bernabéu.

Una inversión de 145 millones de dólares

La ampliación y el techado del Monumental demandarán una inversión estimada de 145 millones de dólares, que River prevé financiar mediante un crédito internacional, ingresos comerciales y recursos generados por la explotación de eventos.

Las obras incluyen la construcción de 100 columnas, de las cuales 50 tendrán forma de V, además de nuevas escaleras, ascensores, espacios de circulación y servicios para los espectadores.

El proyecto también contempla la instalación de dos pantallas de última generación, de 25 metros de largo por ocho de alto, que estarán ubicadas en las tribunas Sívori y Centenario.

En paralelo, el club avanzó con modificaciones en los accesos, el Puente Labruna y la avenida Udaondo, además de incorporar iluminación LED en la fachada de la tribuna Sívori.

La finalización de las obras está prevista para 2029, cuando el Monumental alcanzaría una capacidad de 101.000 espectadores y contaría con una cubierta integral sobre sus tribunas.