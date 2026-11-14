Creciente del Paraná: modificaron los accesos al Thompson y restringieron sectores

El río Paraná alcanzó los 5,64 metros a las 9 de este sábado en el puerto de Paraná, según los registros de Prefectura a los que accedió Elonce. La altura representó un incremento de nueve centímetros respecto de la primera medición del viernes y una suba acumulada de 2.15 metros en un mes (la marca del 14 de octubre fue de 3.49 metros). Con el curso de agua por encima del nivel de evacuación y perspectivas de que continúe en ascenso, la Municipalidad dispuso nuevas condiciones de circulación en el balneario Thompson.

Las modificaciones fueron establecidas por el Comité Técnico de Emergencia (CTE) como parte de las medidas preventivas ante la creciente. Se definieron dos circuitos de circulación vehicular y se mantuvo restringido el acceso a los sectores de parrillas, juegos y camping, mientras que la playa continuó habilitada bajo determinadas condiciones de seguridad.

Establecen nuevas condiciones de circulación en la zona del Thompson.-

El coordinador del Comité Técnico de Emergencia y subsecretario de Infraestructura, Xavier Bilbao, explicó que las decisiones se adoptaron a partir del seguimiento de la evolución del río.

"Venimos realizando un seguimiento permanente del nivel del río y sus variaciones. En función de los distintos escenarios, adaptamos los usos y la circulación para que se pueda seguir disfrutando del espacio, pero bajo condiciones seguras y sin exponer a las personas a situaciones de riesgo", señaló.

Cómo se puede ingresar y circular por el Thompson

La Municipalidad estableció dos circuitos de circulación vehicular para ordenar el tránsito en el sector costero y reducir los riesgos derivados del avance del agua.

El primer recorrido contempla el ingreso por avenida Ramírez, el desvío por calle Bravard y el acceso por el destacamento policial hasta llegar al estacionamiento.

El segundo circuito permite circular por calle Bravard en dirección al Paseo Puerta del Sol, para luego realizar el retorno.

Bilbao destacó la importancia de respetar las nuevas condiciones de circulación, especialmente por las características que presenta actualmente el lugar. "Con este circuito buscamos mantener la posibilidad de utilizar el espacio, pero es fundamental circular con precaución y a velocidades bajas y controladas, teniendo en cuenta las condiciones actuales del lugar", sostuvo.

El sector de camping permanece cerrado y sin electricidad

Como parte de las medidas preventivas, el acceso a los sectores de parrillas y juegos del Thompson continuó restringido debido al avance del río Paraná.

Además, el Municipio trabajó junto a la empresa Enersa para suspender el suministro eléctrico en el área del camping, con el objetivo de evitar accidentes relacionados con la presencia de agua en las instalaciones.

El secretario de Servicios Públicos, Cristian Paduán, explicó que la interrupción del servicio respondió exclusivamente a razones de seguridad.

"Por cuestiones de seguridad, se suspendió el servicio eléctrico, por lo que el sector no se encuentra habilitado. Solicitamos respetar la señalización y las recomendaciones para resguardar la integridad física de todas las personas", remarcó.

La playa del Thompson continúa habilitada

Pese a las restricciones en otros espacios del balneario, la playa permanece habilitada para actividades recreativas, siempre dentro del sector delimitado por boyas y bajo las indicaciones del personal encargado de la seguridad.

Desde el Municipio solicitaron a vecinos y visitantes respetar la señalización, evitar el ingreso a las áreas restringidas y circular con precaución por los accesos habilitados.

Las autoridades continúan con el monitoreo del río y señalaron que las condiciones de uso de los espacios costeros podrían modificarse de acuerdo con la evolución de la creciente.