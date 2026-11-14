Vecinos de Bajada Grande denuncian robos en casas inundadas y temen perderlo todo

La creciente del río Paraná continúa afectando a las familias de Bajada Grande, donde varias viviendas quedaron rodeadas o cubiertas por el agua y sus habitantes debieron buscar refugio en terrenos vecinos. Durante una recorrida de Elonce por la zona, los damnificados relataron las dificultades para recuperar sus pertenencias, denunciaron robos en propiedades inundadas y advirtieron sobre la presencia de víboras.

Una de las situaciones más preocupantes fue expuesta por una mujer que llegó al lugar junto a sus hermanos para intentar recuperar los materiales de la vivienda de su padre. Según denunció, personas desconocidas aprovecharon la inundación para sustraer elementos de las casas que debieron ser abandonadas.

"Venimos entre todos los hermanos a ver si podemos desarmarle la casa donde estaba viviendo, porque le están robando todo. Se están aprovechando de la situación, están robando chapas, todo", expresó a Elonce.

El temor a los robos impide que algunas familias abandonen sus viviendas

La mujer explicó que uno de sus hermanos permanecía en la propiedad inundada para proteger las pertenencias familiares, pese al peligro que representaba el avance del agua.

"Uno de mis hermanos vive con mi papá y no quiere abandonar la casa porque le van a robar todo. Después, cuando baje el agua, perdieron todo. Encima, él tuvo un accidente y está lastimado", relató.

Creciente del Paraná: vecinos denuncian robos en casas inundadas y temen perderlo todo

La entrevistada destacó que, a pesar de las dificultades, su familia recibió asistencia de la Municipalidad de Paraná, tanto con alimentos como con medicamentos. "Gracias a Dios, la Municipalidad les ha llevado comida, no los han dejado solos. A mi papá también lo asistieron, porque tiene diabetes y presión. Le trajeron las pastillas. En eso, todo bien", reconoció.

Sin embargo, explicó que el principal problema era acceder a las viviendas para retirar los materiales que todavía podían recuperarse. "Estamos viendo cómo vamos a hacer para pasar por el agua y tratar de sacar lo poco que le está quedando. Hay cosas que todavía no pudieron sacar y el agua ya está adentro de la casa", lamentó.

Perdieron animales y buscan recuperar materiales de sus casas

Otro vecino, que debió abandonar su vivienda por la creciente, contó a Elonce que el agua avanzó rápidamente durante el domingo y que, cuando regresó al día siguiente, ya no pudo ingresar con su vehículo.

"Fue de repente. El domingo entró el agua en dos horas. Nosotros andábamos para el lado de Diamante y, cuando vinimos el lunes, ya no podíamos entrar con la camioneta porque el agua estaba a más de la mitad de la rueda", recordó.

El hombre, que llevaba entre 12 y 13 años viviendo en el sector, explicó que un conocido le ofreció un lugar donde permanecer mientras continuaba la inundación. "Me prestó un lugar un amigo que tengo acá. Mi casa está toda bajo el agua", señaló.

La situación también afectó a los animales que permanecían en su terreno. "Algo traje, porque tengo gallinas, pero me quedaron algunas allá. Seguro que se van a ahogar casi todas porque ya estaban en el agua", lamentó.

Según relataron los familiares, también quedaron perros y gatos que no pudieron ser retirados a tiempo.

Advierten sobre la presencia de yararás en las zonas inundadas

Además de los daños materiales, los habitantes manifestaron preocupación por la aparición de serpientes en sectores donde avanzó el agua.

Un vecino de apellido Miño que atravesaba su tercera inundación en Bajada Grande, aseguró que la presencia de estos animales representaba un riesgo para quienes intentaban regresar a sus propiedades. "Ya hemos matado yararás. Hay que cuidarse de las víboras y de todo", advirtió.

El hombre sostuvo que esta creciente era una de las más complicadas que había vivido en el barrio. "Esta es la más complicada. Antes venían las crecientes, pero la gente podía pasar por acá. Ahora está todo más difícil", manifestó.

Por su parte, la familia que intentaba recuperar materiales de una vivienda explicó que debía extremar los cuidados antes de ingresar al sector anegado. "Mi hijo quiere entrar a mirar, pero no lo dejamos porque puede morderlo una víbora. Estamos viendo cómo cruzar y esperando a mis hermanos para que nos ayuden a sacar el techo y algunas cosas, para que el día de mañana pueda volver a armar la casa", expresó el damnificado.

La solidaridad de los vecinos ante la creciente

En medio de las dificultades, los testimonios también reflejaron la ayuda entre las familias del barrio.

Miño contó que permitió que personas afectadas por la inundación instalaran un refugio improvisado en una parte del terreno donde vive. "Les di permiso porque soy vecino y el agua les vino de golpe. Cuando se despertaron, ya la tenían casi cerca del cuello", relató.

Las familias armaron una estructura provisoria con lonas y plásticos para protegerse mientras buscaban una alternativa habitacional. "Armaron una carpita y después les trajeron lonas de nailon para que pudieran estar", explicó.

El vecino pidió que continuara la asistencia para quienes permanecían en los sectores más comprometidos por el avance del río.

Una vecina cocina desde la madrugada para las familias inundadas

Otra de las protagonistas de la jornada fue Liliana, una vecina que organizó la preparación de alimentos para las personas afectadas.

Durante la recorrida de Elonce, contó que trabajaba desde las 2 de la madrugada para garantizar la comida de las familias del barrio. "Estamos cocinando para los vecinos. Hice zapallitos rellenos, canelones, ensalada de arroz con legumbres y niños envueltos. Acá seguimos en pie", expresó.

La mujer explicó que recibía colaboración del Banco de Alimentos de Paraná y de la Municipalidad, aunque también utilizaba recursos propios para completar los ingredientes necesarios.

"Tengo que agradecer al BAP, que nos está ayudando mucho junto con el Municipio. Nos aportan elementos para cocinar, pero siempre está faltando algo y ahí sale de nuestro bolsillo", señaló.

Liliana recordó que ya había atravesado otra inundación y que, en aquella oportunidad, debió trasladarse en lancha para asistir a vecinos que habían quedado aislados.

Piden obras de contención para evitar que el agua avance

La vecina también manifestó preocupación por el ingreso del agua hacia otros sectores del barrio y solicitó la colocación de tierra para construir una barrera de contención.

"Es lo que he pedido, que cierren acá, porque conozco lo que puede llegar a pasar. Hay muchos vecinos a los que se puede salvar de que les entre tanta agua, por lo menos hasta que se vea cómo sigue la creciente", explicó.

Durante la recorrida se observaron calles con barro, terrenos anegados y animales que habían sido retirados de las viviendas afectadas.

Liliana manifestó su temor de que el río continuara creciendo durante los próximos meses, aunque sus apreciaciones sobre futuras crecidas no constituyeron un pronóstico oficial.

Mientras tanto, las familias de Bajada Grande continuaban entre el resguardo de sus pertenencias, la búsqueda de lugares seguros y la asistencia solidaria. Los vecinos coincidieron en que la principal preocupación era evitar nuevas pérdidas mientras esperaban que el agua comenzara a descender.