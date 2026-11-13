Fuertes lluvias en Paraná: asistieron zonas costeras y retiraron árboles caídos

Las fuertes lluvias en Paraná motivaron un operativo de emergencia de la Municipalidad para atender anegamientos, árboles caídos y problemas en el tendido eléctrico. Tres equipos del Comité Técnico de Emergencia (CTE) fueron desplegados en La Toma, Los Arenales y Puerto Sánchez, mientras continuaba el seguimiento de las familias que permanecían aisladas por la creciente del río Paraná.

El secretario de Desarrollo Humano, Enrique Ríos, informó que las intervenciones comenzaron después de las precipitaciones registradas desde aproximadamente las 17. El funcionario aseguró que los equipos municipales trabajaron para atender las principales complicaciones. “Hasta el momento tenemos prácticamente toda la situación controlada”, afirmó Ríos al realizar un balance de las tareas desplegadas en los sectores afectados.

Anegamientos y preocupación por familias aisladas

Entre las situaciones registradas, el funcionario mencionó problemas en el funcionamiento de una bomba, afectada por la socavación de un terreno. Los equipos municipales trabajaron para recuperar su operatividad. También se produjeron anegamientos en calle Valentina Denning, como consecuencia del desborde de una laguna, lo que requirió la intervención de personal municipal.

Sin embargo, la principal preocupación de las autoridades estuvo relacionada con las familias que decidieron permanecer en sus viviendas pese al avance del río y que actualmente solo podían acceder a ellas mediante embarcaciones. “Estamos viendo de qué forma contactarnos para conocer su estado de situación. Hasta ahora no hemos tenido noticias de ninguna complicación, pero es lo que más nos preocupa, especialmente si persiste el mal tiempo”, explicó Ríos.

Árboles caídos y problemas en el tendido eléctrico

Las precipitaciones también provocaron inconvenientes en otros sectores de Paraná, donde personal de Servicios Públicos debió intervenir para despejar calles y retirar ramas.

El secretario del área, Cristian Paduán, detalló que se registró la caída de un árbol en calle 25 de Mayo y otro en Francia, además de obstrucciones en distintas arterias. “Intervenimos inmediatamente con personal municipal”, señaló el funcionario al describir la respuesta de los equipos operativos.

Por otra parte, se detectaron inconvenientes en el tendido eléctrico que fueron abordados mediante tareas conjuntas entre Alumbrado Público y la Empresa de Energía de Entre Ríos (Enersa).

Continúa el monitoreo de las zonas vulnerables

Desde la Municipalidad indicaron que las intervenciones se desarrollaron en el marco del trabajo del Comité Técnico de Emergencia, que coordina acciones de prevención y asistencia ante las lluvias intensas y la creciente del río Paraná.

El operativo incluyó el seguimiento de los sectores ribereños y la evaluación de las condiciones de las familias afectadas, especialmente aquellas que permanecían aisladas.

Las autoridades mantuvieron el monitoreo de la situación ante la posibilidad de nuevas complicaciones si continuaban las precipitaciones.