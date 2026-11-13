Explosión en Buenos Aires: encontraron a los desaparecidos y confirmaron un muerto y 30 heridos

La explosión en Lanús dejó una persona fallecida y 30 heridos, siete de ellos en estado grave, tras una fuga de gas registrada este viernes por la mañana en Remedios de Escalada. Durante la noche, el Municipio confirmó que ya no había personas desaparecidas: una de las que eran buscadas fue encontrada desorientada por efectivos de seguridad, mientras que el otro reporte resultó ser una falsa alarma familiar.

La actualización oficial modificó la información difundida horas antes por Claudio Arale, director general de Defensa Civil de Lanús, quien había señalado que buscaban a dos trabajadores de MetroGAS. El funcionario también había confirmado el hallazgo de un cuerpo entre los restos de la zona afectada, cuya identidad todavía no pudo establecerse.

“Se hizo la recuperación del cuerpo, no se puede identificar. Estamos tratando de dar con el paradero de dos personas más. Son trabajadores de la empresa”, había manifestado Arale en declaraciones a Infobae en Vivo, antes de que el Municipio aclarara la situación de las personas buscadas.

Foto: Infobae.

Cómo ocurrió la explosión en Remedios de Escalada

El siniestro se produjo en inmediaciones de las calles Coronel Beltrán y Del Valle Iberlucea, donde una fuga de gas derivó en una explosión y un incendio que afectó comercios e inmuebles cercanos.

De acuerdo con el informe municipal, una empresa tercerizada identificada como Exgadet realizaba trabajos de renovación de redes cuando una máquina tuneladora dañó un caño de distribución de gas.

Las autoridades precisaron que la rotura de la cañería ocurrió a las 9:44 y la explosión se registró a las 10:52, más de una hora después del incidente inicial. La emergencia obligó a desplegar un importante operativo de bomberos, personal sanitario y equipos de seguridad.

Foto: Infobae.

La fuga de gas continuaba y había vecinos evacuados

En su último comunicado, el Municipio informó que MetroGAS todavía no había conseguido controlar completamente la fuga de gas. No obstante, las llamas permanecían circunscriptas al sector donde ocurrió el estallido.

La empresa realizó obturaciones en cuatro caños de la red, pero las intervenciones no lograron interrumpir totalmente el suministro. Ante esta situación, los bomberos continuaron trabajando con líneas de agua para mantener controlada la llamarada y evitar que el gas se dispersara sin combustión.

Arale había señalado que el área de afectación comprendía aproximadamente 50 metros en todas las direcciones desde el lugar de la explosión. Si bien numerosas familias pudieron regresar a sus viviendas, los vecinos del sector más comprometido permanecían evacuados por razones de seguridad.

El Club Atlético Talleres de Remedios de Escalada continuó disponible como espacio de asistencia para las personas que necesitaran abandonar sus hogares. Además, en la plaza Mariano Moreno funcionaba un punto de atención e información coordinado por equipos municipales de Desarrollo Social.

La Justicia investiga las causas y posibles responsabilidades

La investigación quedó a cargo de la fiscal Yanina Estévez, titular de la Unidad Funcional de Instrucción Nº 6 descentralizada, quien dispuso las primeras medidas para determinar las circunstancias del siniestro.

Según explicó la funcionaria judicial, las tareas iniciales estuvieron orientadas a asegurar el sector y controlar el incendio. Las pericias técnicas comenzarán cuando los especialistas puedan ingresar sin riesgos a los edificios afectados.

La investigación buscará establecer cómo se produjo la rotura de la cañería y si existieron responsabilidades penales en las tareas que se desarrollaban al momento del incidente.