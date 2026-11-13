Asegura que fue llevada a una nave extraterrestre y contó su experiencia: “Me dijeron que lo olvidara”

La disertante Adriana Cuesta aseguró haber vivido una experiencia vinculada con una presunta abducción extraterrestre, durante la cual, según su relato, fue trasladada a una nave y atendida por seres desconocidos. En diálogo con Elonce, contó que logró reconstruir lo sucedido mediante sesiones de regresión realizadas aproximadamente 30 años después. Su testimonio se conoció en la previa de un encuentro sobre ovnis y fenómenos inexplicables que se desarrollará el domingo 15 de noviembre, de 18 a 21, en Paraná.

La actividad tendrá lugar en el Hotel Círculo de Suboficiales de la Fuerza Aérea y reunirá a personas interesadas en compartir experiencias, fotografías y filmaciones relacionadas con presuntos fenómenos ufológicos. La propuesta fue denominada “Mate OVNI”, ya que los participantes podrán llevar su mate y algo para compartir.

“Hace un tiempo tenemos esta iniciativa con un grupo de amigos con los que nos reunimos regularmente, pero ahora lo queríamos hacer un poco más extensivo en función de algunas cosas que vienen pasando aquí en Paraná”, explicó Cuesta.

La experiencia que aseguró haber vivido

Durante la entrevista, la disertante recordó un episodio ocurrido meses después del nacimiento de su hija, actualmente de 40 años. Según relató, había atravesado un parto complicado, con una importante pérdida de sangre y una inversión uterina.

Una madrugada, mientras descansaba en su vivienda de un barrio militar, escuchó un golpe que la hizo levantarse para comprobar si alguno de sus hijos necesitaba ayuda.

“Crucé por dentro de la casa y me encontré en la cochera. Era toda de vidrio, con una luz muy grande, y ahí yo me fui para la luz. ¿Cómo lo hice? No sé”, relató.

Cuesta aseguró que durante años conservó recuerdos fragmentados de aquella noche, sin poder explicar cómo había regresado a su habitación.

“Me dijeron que tenía que olvidarlo”

La entrevistada explicó que en 2012 comenzó a sentir la necesidad de comprender aquella experiencia y decidió consultar con un psicólogo de Paraná, con quien realizó dos sesiones de regresión.

Según su interpretación de los recuerdos surgidos durante esas sesiones, habría atravesado el portón de su vivienda y posteriormente ingresado a un espacio que identificó como un quirófano.

“Ingresamos a esta nave porque tienen la capacidad como de desmaterializar o desmolecularizar ese material y pasamos a través de eso”, relató a Elonce.

“Estaba segura de que era un quirófano y todos los que me estaban atendiendo eran enfermeros y médicos”, describió.

Sin embargo, sostuvo que durante aquella experiencia recordó haber visto figuras que identificó como seres extraterrestres.

“Me doy cuenta, cuando termina la intervención, de que los seres pequeños que me estaban acompañando eran tres seres grises”, manifestó.

La disertante también relató que una figura de mayor altura se habría acercado para darle una indicación.

“Se agacha un ser muy alto, que también era como un ser gris, y me dice: ‘Esto te lo tenés que olvidar’”, aseguró.

Cuesta afirmó que nunca sintió miedo ni percibió agresiones durante la experiencia que describió. No obstante, reconoció que sus recuerdos originales eran incompletos y que gran parte de su interpretación surgió posteriormente.

Asimismo, los recuerdos obtenidos mediante técnicas de regresión o hipnosis no constituyen pruebas confiables de que los acontecimientos recordados hayan sucedido.

Otros episodios y presuntos avistamientos

La disertante también recordó una situación que, según sostuvo, ocurrió mientras estaba embarazada de su hijo mayor, actualmente de 43 años.

En aquella oportunidad se encontraba junto a su cuñada en la vivienda de sus suegros cuando, de acuerdo con su testimonio, una luz intensa iluminó la cocina.

“Mi cuñada me dice: ‘No te muevas porque estoy paralizada’”, relató.

Cuesta reconoció que todavía no había logrado establecer qué ocurrió aquella noche y que deseaba profundizar en ese recuerdo.

Durante la entrevista también mencionó supuestos avistamientos recientes en Paraná, entre ellos una filmación que, según afirmó, habría sido registrada alrededor de las 5.30 de la madrugada.

El encuentro de ufología en Paraná

La entrevistada explicó que la propuesta del domingo buscará reunir testimonios de personas que aseguran haber presenciado situaciones que no pudieron explicar.

También sostuvo que conocía relatos de personas que habían consultado a profesionales de la salud por síntomas que ellas vinculaban con presuntos avistamientos. Sin embargo, no presentó documentación médica ni pruebas que permitieran establecer esa relación.

“Hay una serie de abducciones que no se reportan”, afirmó, al referirse a testimonios que, según dijo, circulaban entre personas interesadas en estos fenómenos.

Encuentros ufológicos: ovnis y fenómenos inexplicables

Cuesta señaló que el encuentro permitirá intercambiar experiencias y debatir distintas interpretaciones, sin limitarse exclusivamente a los avistamientos de objetos voladores no identificados.

“Cada uno trae su mate, algo para compartir. Es un encuentro entre amigos para comentar todas estas cosas que nos han sucedido o que están pasando actualmente”, concluyó.

La actividad se realizará el domingo 15 de noviembre, de 18 a 21, en el Hotel Círculo de Suboficiales de la Fuerza Aérea, en Paraná.