Juzgarán a acusados por estafas con construcción de viviendas: el perjuicio económico superaría $137 millones

La causa por las presuntas estafas de Mundo Steel Framing avanzó hacia la instancia de juicio oral. El Ministerio Público Fiscal de Paraná resolvió impulsar el juzgamiento de Marcelo Morcón y su esposa, responsables de la firma constructora, por 14 hechos investigados. La Fiscalía especializada en Delitos Económicos, a cargo de Santiago Alfieri, prevé remitir el expediente a juicio durante diciembre.

La investigación, desarrollada en menos de un año, reunió elementos probatorios sobre 13 presuntas estafas contra particulares y una decimocuarta en perjuicio de una empresa dedicada a la comercialización de caños. De acuerdo con la información difundida por Análisis, el perjuicio económico atribuido a las maniobras superó los 137 millones de pesos.

Según la hipótesis de la Fiscalía, los clientes concurrían al local comercial de avenida Almafuerte 446, donde los responsables de la firma exhibían muestras de viviendas y aparentaban contar con capacidad económica para ejecutar las construcciones. Sin embargo, el análisis financiero determinó que, pese al ingreso constante de fondos a las cuentas de la empresa, el dinero no había sido destinado a la compra de materiales ni a las obras comprometidas.

Cheques rechazados y reclamos judiciales

Otro de los datos conocidos durante la investigación surgió de los registros públicos del Banco Central de la República Argentina (BCRA). Según la información correspondiente al 12 de noviembre, Marcelo Morcón acumulaba 68 cheques rechazados durante 2026, por un monto de $106.344.944,55.

El caso tomó estado público en mayo, cuando familias de Paraná y otras localidades entrerrianas denunciaron haber entregado dinero para construir sus viviendas sin recibir las obras acordadas. Los damnificados comenzaron a organizarse para reclamar respuestas y presentar las correspondientes denuncias.

Además del proceso penal, varias familias tenían previstas audiencias en el fuero civil para fines de noviembre, con el objetivo de recuperar parte del dinero entregado. También circuló entre los afectados una versión sobre una posible continuidad comercial de los imputados bajo otra denominación y mediante una inmobiliaria, aunque esa información no fue confirmada.

Una damnificada entregó alrededor de $30 millones y no recibió su vivienda

Entre las personas que denunciaron a Mundo Steel Framing se encontraba Luciana Ponti, quien había relatado a Elonce que firmó un contrato con la empresa en julio de 2025. Según explicó, entregó inicialmente 3,5 millones de pesos y comenzó a pagar cuotas mensuales de 590.000 pesos para avanzar con la construcción de su casa.

En diciembre de ese año vendió un departamento que tenía en Oro Verde y entregó otros 14.500 dólares que, según lo acordado, serían utilizados para adquirir materiales. También afrontó gastos relacionados con planos y parte de un muro de contención.

“Era el acuerdo que habíamos hecho, después pagué aparte planos, parte de un muro de contención, en total alrededor de 30 millones y no me hicieron absolutamente nada, ni siquiera movieron la tierra para hacer la platea”, había relatado Ponti a Elonce.

La mujer explicó que la construcción debía comenzar en enero, pero los trabajos nunca se iniciaron. “Pasaron los meses, me decían que iban a empezar, siempre les estaba faltando algo. Yo quise confiar en que tenían mucho trabajo”, sostuvo.

Ante la falta de respuestas, comenzó a contactar a otras personas que habían contratado los servicios de la empresa. “Empecé a averiguar por mi cuenta y fuimos encontrando gente damnificada y al día de hoy somos alrededor de 40”, había señalado.

Contratos incumplidos y denuncias de otras familias

Ponti también identificó a quienes habían intervenido en la comercialización de las viviendas. “Son Micaela Morales y Ezequiel Morcón, los que nos vendieron. Al nombre de Ezequiel Morcón hicimos los contratos, fueron firmados por él”, explicó durante la entrevista.

La damnificada aseguró que había mantenido una reunión con el empresario y su abogado para reclamar explicaciones sobre el destino de sus ahorros. “Yo le pregunté qué había hecho con mi plata porque se suponía que era para comprar materiales, eran 14.500 dólares, y no me respondió”, expresó.

Otra de las afectadas, Andrea Wolker, había contado a Elonce que entregó siete millones de pesos y acordó un plan de 120 cuotas para acceder a una vivienda. Posteriormente adelantó seis pagos de 400.000 pesos para acelerar la construcción, cuya entrega estaba prevista inicialmente para enero de 2026.

“Nos ofrecieron una vivienda llave en mano y hacían entrega en enero del 2026”, recordó. Como el plazo no se cumplió, firmaron una modificación contractual que establecía una nueva fecha para el 30 de abril. “Tampoco sucedió”, afirmó.

Wolker aseguró que las promesas continuaron incluso después de que comenzaran los reclamos. “Hay gente que hizo contrato con ellos desde el 2024 y no le han hecho nada. Nos mienten, nos mintieron hasta incluso la semana pasada, diciéndonos que nos iban a pasar un cronograma y demás y nunca pasó nada”, manifestó.

Las viviendas que nunca pudieron comprobar

Durante su testimonio, Wolker también recordó que antes de contratar había solicitado conocer alguna vivienda terminada por Mundo Steel Framing, pero la empresa no accedió al pedido.

“Cuando nosotros contratamos con ellos, les pedimos ver una vivienda terminada para terminar de confirmar. Nos dijeron que no nos podían mostrar porque los propietarios ya estaban viviendo y molestaba a los propietarios”, relató.

“Ahora nos enteramos que creo que hay una sola terminada”, agregó, aunque aclaró que se trataba de información que había recibido posteriormente.

Con la investigación penal encaminada hacia el juicio oral, los damnificados aguardaban avances tanto en la determinación de las responsabilidades de los acusados como en las acciones civiles iniciadas para intentar recuperar el dinero invertido. La elevación a juicio estaba prevista para diciembre, mientras continuaban los reclamos de las familias que denunciaron incumplimientos en la construcción de sus viviendas.