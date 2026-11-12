Prohibieron la venta de un café de reconocida empresa por irregularidades: los lotes afectados

El Ministerio de Salud de Santa Fe prohibió la comercialización de tres lotes de café torrado con azúcar molido, libre de gluten, de la marca La Planta de Café, elaborado por Cabrales S.A. La medida fue dispuesta a través de la Agencia Santafesina de Seguridad Alimentaria (Assal), luego de detectar irregularidades en los envases que comprometían las condiciones de conservación del alimento.

La disposición alcanzó la tenencia, el fraccionamiento, el transporte, la comercialización y la exposición del producto en todo el territorio santafesino, debido a que fue considerado no apto para su comercialización en las condiciones detectadas, publicó Rosario3.

Según informó el organismo provincial, los envases presentaban un sistema de ventilación que no contaba con aprobación. Esta situación comprometía su hermeticidad e impedía garantizar tanto la adecuada conservación del café como su condición de alimento libre de gluten.

Por qué prohibieron la comercialización del café

La Assal explicó que las irregularidades detectadas constituían una infracción al Código Alimentario Argentino, ya que el sistema de ventilación utilizado no permitía asegurar las condiciones necesarias para preservar la aptitud del producto.

En particular, el organismo advirtió que no era posible garantizar que el café mantuviera su condición de libre de gluten, una característica especialmente importante para las personas con enfermedad celíaca.

La prohibición se dispuso como una medida de seguridad alimentaria para impedir que los productos identificados continuaran circulando en los comercios de la provincia.

Cuáles son los lotes de café afectados

La autoridad sanitaria difundió los datos de identificación de los tres lotes alcanzados por la prohibición. Todos corresponden al producto Café Torrado con Azúcar Molido Libre de Gluten, marca La Planta de Café, elaborado por Cabrales S.A.

Los lotes identificados fueron los siguientes:

Presentación de 250 gramos: lote 2607 B 06:20, elaborado en julio de 2026, con vencimiento el 9 de julio de 2027.

Presentación de 190 gramos: lote 2607 B 17:57, elaborado en julio de 2026, con vencimiento el 9 de julio de 2027.

Presentación de 190 gramos: lote 2607 E 19:23, elaborado en julio de 2026, con vencimiento el 9 de julio de 2027.

Los productos fueron identificados con el Registro Nacional de Producto Alimenticio (RNPA) Nº 02-506390 y el Registro Nacional de Establecimiento (RNE) Nº 02-033118, según los datos difundidos.

Qué deben tener en cuenta los consumidores

La identificación de los lotes permitió precisar cuáles eran las presentaciones alcanzadas por la disposición sanitaria. Por ese motivo, resultó importante verificar el número de lote, el contenido neto y la fecha de vencimiento impresos en los envases.

La medida tuvo alcance en todo el territorio de Santa Fe y no implicó una prohibición general de todos los productos elaborados por Cabrales S.A., sino de las partidas específicamente identificadas por la autoridad sanitaria.