El Club Don Bosco recibe donaciones para las familias afectadas por la crecida del río

El Club Don Bosco de Paraná recibe donaciones para las familias afectadas por la crecida del río Paraná, especialmente aquellas que residen en Bajada Grande y otros sectores ribereños de la ciudad. La iniciativa forma parte de la Red Solidaria de Clubes, impulsada por la Liga Paranaense de Fútbol, que convocó a las instituciones deportivas a colaborar con los damnificados.

En diálogo con Elonce, Oscar Barbieri, referente del Club Don Bosco, explicó que la propuesta buscó sumar a socios, vecinos y distintas entidades deportivas para reunir artículos de primera necesidad.

"Vamos adhiriendo los clubes para ayudar a los hermanos que viven a la vera de nuestro río Paraná", expresó Barbieri.

Qué elementos necesitan las familias inundadas

El referente de la institución detalló que las principales necesidades son artículos de limpieza, lavandina, agua embotellada, pañales medianos y grandes, repelentes y alimentos no perecederos.

"De ropa en general están cubiertos, pero también es importante acercar algún alimento no perecedero, que siempre es necesario, fundamentalmente en esta época de crisis", explicó.

Asimismo, remarcó que la creciente no solo afectó las viviendas de las familias ribereñas, sino también sus posibilidades de generar ingresos. "Estos hermanos que viven a orillas del río no solamente tienen su vivienda allí, sino que también el río los provee de alimentación y trabajan a través de la pesca. Esta gran creciente les impide realizar su labor", señaló.

Dónde y en qué horarios acercar las donaciones

Club Don Bosco: avenida Don Bosco 485, Paraná.

Horario de recepción: de 12 a 22 horas.

Barbieri confirmó que la institución ya había comenzado a recibir aportes de vecinos y socios. Entre los primeros elementos entregados se encontraban prendas de vestir y productos de limpieza.

"Hemos recibido ropa, algunas lavandinas y demás, pero esto recién comienza. Seguramente muchos se van a enterar y acercarán su ayuda a nuestra institución, para luego que la gente de la Liga pase a retirarla por los clubes de Paraná", indicó.

El dirigente destacó que la convocatoria permanecía abierta a toda la comunidad y que el objetivo era fortalecer una cadena de colaboración entre las instituciones deportivas de la capital entrerriana.

Una red solidaria para acompañar a los damnificados

La campaña surgió en medio de las complicaciones ocasionadas por el avance del río Paraná, que afectó a familias de Bajada Grande, Camino Costero y otros sectores cercanos a la costa.

Barbieri también mencionó la situación de Puerto Sánchez y de las familias que dependen de la actividad pesquera, quienes enfrentaron dificultades para sostener sus ingresos habituales debido a la creciente.

El Club Don Bosco recibe donaciones para familias inundadas

Finalmente, convocó a los vecinos a participar de la campaña solidaria. "No lo estás ayudando al club, lo estás ayudando a tu hermano que tiene necesidad", manifestó.

El referente recordó que el río constituye una fuente de trabajo y sustento para numerosas familias, aunque durante las crecidas también puede provocar importantes dificultades. En ese sentido, destacó la importancia de que los clubes se involucren en acciones comunitarias para acompañar a quienes atraviesan esta situación.