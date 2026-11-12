Bozales para ovejas: el invento uruguayo que permite producir cítricos y carne en un mismo campo

Los bozales para ovejas se convirtieron en una alternativa para integrar la ganadería con la producción frutícola, reducir los costos de mantenimiento de los campos y aprovechar el crecimiento natural del pasto. La innovación fue desarrollada en Uruguay por Martín Guarini y Diego Fraga, representantes de Ki Soluciones Agrosostenibles, y actualmente se comercializa en 38 países. Durante una entrevista con el programa Moviendo el Avispero, que se emite por Elonce Radio & Streaming FM 98.7, Guarini explicó cómo nació el proyecto, cuáles fueron sus principales desafíos y de qué manera funciona este sistema que también comenzó a utilizarse en Entre Ríos.

El interés por esta tecnología creció después de que Elonce difundiera la experiencia de Juan Manuel y Flavia, una pareja de productores de Colonia La Argentina, en el departamento Federación, que incorporó ovejas a sus plantaciones de cítricos. La iniciativa permitió combinar dos actividades productivas en un mismo establecimiento: los animales se alimentan del pasto que crece entre los árboles y, al mismo tiempo, contribuyen al mantenimiento del terreno.

La repercusión de aquella experiencia motivó numerosas consultas de productores argentinos y de países limítrofes, interesados en conocer el funcionamiento del dispositivo y las posibilidades de incorporarlo a sus establecimientos. Ante esa demanda, el programa entrevistó a uno de sus creadores, quien detalló las características del invento y los resultados obtenidos durante sus primeros años de comercialización.

Cómo surgió el invento que combina ovejas y árboles frutales

El origen de los bozales estuvo vinculado con una necesidad que Guarini enfrentó en su establecimiento citrícola de Uruguay. Al comenzar a producir bajo un sistema orgánico, necesitaba encontrar una alternativa para controlar el crecimiento de las malezas sin recurrir a los métodos tradicionales de mantenimiento.

En ese proceso decidió incorporar una pequeña majada de ovejas para aprovechar su capacidad de pastoreo. Sin embargo, la primera experiencia presentó dificultades porque los animales también comenzaron a alimentarse de los árboles de limones. "Yo soy productor citrícola orgánico en Uruguay y cuando me pasé a la parte orgánica me encontré con el problema de controlar las malezas, los pastos y las hierbas", relató Guarini.

A pesar de aquel inconveniente, el productor consideró que la incorporación de ovinos podía convertirse en una solución si lograba impedir que dañaran las plantaciones. Fue entonces cuando comenzó a trabajar junto con Diego Fraga en el diseño de un dispositivo específico.

El desarrollo demandó aproximadamente un año y medio de pruebas y modificaciones hasta conseguir un modelo que permitiera a los animales alimentarse del pasto sin acceder a determinadas partes de los árboles. "Lo que permite es que los animales puedan pastar libremente y el bozal les impide comer los cultivos, los árboles", explicó el entrevistado.

Cómo funcionan los bozales para ovejas y qué cultivos protegen

El funcionamiento del dispositivo se basa en una estructura que limita el acceso del animal a la vegetación ubicada a determinada altura, pero permite que continúe pastando sobre el suelo. De esta manera, las ovejas pueden recorrer las plantaciones y consumir las hierbas que crecen entre las filas de árboles.

Guarini aclaró que la protección depende tanto de las características del cultivo como del tamaño de los animales. Por ese motivo, antes de incorporar el sistema resulta necesario evaluar la altura de las ramas y la disposición de la vegetación. "El bozal impide comer de un metro de altura para arriba. Eso es importante porque dependiendo de la raza ovina hay ovejas que son más altas, otras que son más bajas", señaló.

La tecnología no quedó limitada a los establecimientos citrícolas. Con el avance de su comercialización, comenzó a utilizarse en plantaciones de olivos, manzanos, perales, almendros, pistachos y paltos, entre otras especies frutales.

También se realizaron experiencias con cabras, especialmente por el interés de productores de países latinoamericanos donde la cría de caprinos tiene una presencia importante. No obstante, el entrevistado advirtió que el sistema no resulta adecuado para todos los cultivos.

En particular, explicó que las especies rastreras, como la sandía y el melón, no cuentan con las condiciones necesarias para utilizar esta tecnología, debido a que los animales mantienen la posibilidad de consumir la vegetación cercana al suelo.

Los beneficios para el bienestar animal y la producción ganadera

Además del ahorro en las tareas de mantenimiento, los creadores del sistema identificaron posibles ventajas relacionadas con las condiciones en las que permanecen los animales. La incorporación de ovejas a las plantaciones les permite acceder a espacios con sombra y protección frente a las temperaturas elevadas.

Según Guarini, esta característica adquirió especial importancia durante los meses de verano, cuando los animales suelen reducir su actividad en las horas de mayor calor. En los establecimientos donde se utiliza el dispositivo, observó que las ovejas aprovechan las primeras horas del día para alimentarse y luego descansan debajo de los árboles. "En mi establecimiento y en el de los productores que lo están usando, se ve en el verano que los animales pastan temprano y después se echan a la sombra de los árboles a descansar, a rumear y después arrancan cuando baja el calor", describió.

El productor sostuvo que esas condiciones podrían favorecer el aprovechamiento de la energía que los animales obtienen de su alimentación, aunque los resultados dependen del manejo, la disponibilidad de forraje y las características de cada establecimiento. Durante el desarrollo del dispositivo, sus responsables también buscaron asesoramiento especializado para evaluar posibles consecuencias sobre la salud y el comportamiento de los animales.

Guarini explicó que trabajaron con instituciones veterinarias de Uruguay y consultaron a especialistas en bienestar animal para introducir modificaciones que evitaran heridas, molestias o dificultades durante la alimentación.

De qué material están hechos y cuánto pesan

Los bozales originales se fabrican mediante un proceso industrial de inyección de plástico. Según explicó su creador, se utiliza un material resistente, similar al empleado en cajones de cosecha y recipientes destinados a actividades agroindustriales.

La estructura está integrada por una pieza principal que se coloca delante de la boca del animal y un sistema de sujeción que permite mantenerla en posición durante el pastoreo. "El bozal en sí, la parte blanca, pesa 100 gramos más o menos. Todo el conjunto pesa unos 400 gramos", precisó Guarini.

El entrevistado destacó que la elección de los materiales constituyó una parte importante del desarrollo, debido a que el dispositivo debía soportar las condiciones habituales del trabajo rural sin comprometer la movilidad de los animales.

También advirtió sobre la aparición de imitaciones elaboradas mediante impresión 3D. Según sostuvo, algunas de esas réplicas presentaron problemas de resistencia y provocaron reclamos de productores que inicialmente creían haber adquirido el producto original. La empresa aseguró que sus dispositivos cuentan con una identificación incorporada durante el proceso de fabricación. Por ese motivo, recomendó verificar su procedencia antes de realizar una compra.

Una innovación que llegó a 38 países

Lo que inicialmente había sido pensado como una solución para productores uruguayos comenzó a despertar interés internacional después de una publicación periodística sobre el proyecto.

Guarini recordó que participaron en una feria agropecuaria y posteriormente fueron entrevistados por el diario uruguayo El Observador. La difusión de aquella experiencia generó una repercusión inesperada y modificó los planes comerciales de la empresa. "Nosotros pensábamos estar el primer año con los productores en Uruguay afianzándonos y lo que pasó a raíz de eso fue que exportamos de arranque a México, Ecuador y España. Fueron las primeras ventas fuera del país", recordó.

El crecimiento de la demanda llevó a los emprendedores a trabajar en la protección de su desarrollo en diferentes mercados, entre ellos Argentina, Chile, México y Europa. Actualmente, según informó Guarini, la empresa comercializa sus productos en 38 países y dispone de tres centros de distribución para facilitar las entregas internacionales.

La fabricación se realiza mediante una empresa especializada en inyección de plástico, mientras que los volúmenes de producción varían de acuerdo con la temporada y las necesidades de cada mercado.

El ahorro para pequeños productores y las oportunidades para grandes establecimientos

Una de las principales características del sistema es que permite aprovechar una misma superficie para desarrollar actividades productivas complementarias. Los pequeños establecimientos pueden incorporar ovejas para reducir las tareas de control del pasto y, al mismo tiempo, obtener ingresos mediante la producción de carne, leche, lana o animales destinados a reproducción.

Guarini explicó que este sector representa una parte importante de sus clientes, debido a que la tecnología puede contribuir a disminuir determinados gastos y diversificar la actividad económica.

En establecimientos de mayor superficie, especialmente en Europa, identificó otra modalidad de utilización: los propietarios de plantaciones frutales establecen acuerdos con productores ganaderos para permitir el ingreso de majadas.

De esta manera, quienes poseen los cultivos pueden reducir las tareas de mantenimiento, mientras que los criadores de ovejas acceden a nuevas superficies de pastoreo sin necesidad de adquirir tierras. Según el entrevistado, estas asociaciones también permiten avanzar hacia esquemas de producción regenerativa y disminuir la dependencia de determinados métodos de control de la vegetación.

Qué deben tener en cuenta los productores antes de incorporar ovejas

El creador del sistema insistió en que la utilización de los bozales requiere evaluar previamente las características de cada establecimiento. La disponibilidad de pasto, la altura de las ramas y el manejo de los animales son factores fundamentales para obtener resultados. En el caso de los cítricos, explicó que los productores deben considerar qué ocurre con las ramas más bajas, ya que pueden quedar al alcance de las ovejas.

Al referirse a la experiencia de Juan Manuel y Flavia en Colonia La Argentina, sostuvo que la pareja había identificado dificultades comerciales y sanitarias en parte de la fruta ubicada cerca del suelo.

Según su evaluación, el aprovechamiento de esa vegetación por parte de los animales no necesariamente representa una pérdida económica equivalente al volumen consumido, aunque cada productor debe analizar la calidad y el destino comercial de su cosecha.

Otro aspecto central es que el dispositivo no reemplaza la alimentación del ganado. Por el contrario, forma parte de un sistema que necesita contar con suficiente vegetación disponible para el pastoreo. "Esperá a que haya pasto y ahí recién empezá a incorporar animales a los cultivos", recomendó Guarini.

La advertencia estuvo dirigida especialmente a quienes buscan incorporar ovejas inmediatamente después de realizar tareas de limpieza del terreno o aplicar herbicidas. En esas circunstancias, la falta de alimento puede provocar que los animales intenten acceder a los árboles.

Cómo conseguir los bozales para ovejas en Argentina

Ante las consultas recibidas después de la difusión de la experiencia entrerriana, Guarini explicó que los interesados pueden comunicarse directamente con la empresa para recibir asesoramiento sobre la utilización del producto.

El precio de los bozales varía según la cantidad adquirida. La firma trabaja con presupuestos personalizados y descuentos por volumen, por lo que no informó un valor unitario durante la entrevista.

El productor señaló que una de las principales recomendaciones es enviar fotografías o videos de los cultivos antes de concretar la compra. Esa información permite determinar si las condiciones del establecimiento son adecuadas para incorporar el sistema.

La empresa también busca ampliar su red de distribución internacional para facilitar las operaciones comerciales, especialmente en países donde las compras al exterior presentan dificultades administrativas o cambiarias.

Finalmente, Guarini destacó que el establecimiento de Juan Manuel y Flavia, ubicado en el departamento Federación, funciona como un espacio demostrativo para otros productores argentinos interesados en conocer el sistema.