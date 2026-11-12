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Sociedad Insólito episodio

Un toro escapó de un camión, corrió por las calles y embistió a varias personas en Santa Fe

El animal cayó de un camión jaula y recorrió distintos sectores de Santa Fe, donde provocó momentos de tensión entre peatones y automovilistas. Varias personas resultaron heridas y fueron trasladadas al hospital. Un baqueano a caballo logró capturarlo tras un extenso operativo.

12 de Noviembre de 2026
Un toro suelto hirió a jóvenes en las calles de Santa Fe.
Un toro suelto hirió a jóvenes en las calles de Santa Fe.

El animal cayó de un camión jaula y recorrió distintos sectores de Santa Fe, donde provocó momentos de tensión entre peatones y automovilistas. Varias personas resultaron heridas y fueron trasladadas al hospital. Un baqueano a caballo logró capturarlo tras un extenso operativo.

Un toro escapó de un camión jaula y recorrió durante varias horas las calles de Santa Fe, donde generó momentos de tensión, alteraciones en el tránsito y dejó personas heridas. El insólito episodio ocurrió este jueves, alrededor de las 13, cuando se abrió una de las puertas traseras del vehículo que transportaba animales por avenida Alem. Tras una extensa persecución policial, un baqueano a caballo logró capturarlo pasadas las 16.

 

El animal cayó sobre el asfalto y comenzó a correr a gran velocidad por distintas arterias de la capital santafesina. Su presencia sorprendió a peatones, ciclistas y automovilistas, quienes debieron realizar maniobras para evitar ser embestidos.

Según informó la Policía, tres ciclistas fueron embestidos por el toro en la intersección de Naciones Unidas y bulevar Pellegrini. Los heridos fueron trasladados al Hospital José María Cullen, donde se constató que se encontraban fuera de peligro. Otras versiones mencionaron cuatro personas lesionadas, de entre 16 y 25 años.

 

Cómo escapó el toro del camión jaula

 

De acuerdo con el testimonio de un vecino al medio AIRE de Santa Fe, el camión se encontraba detenido en un semáforo cuando una de las puertas del acoplado se abrió inesperadamente.

El movimiento provocó que el toro cayera sobre la calzada y comenzara a desplazarse por la ciudad. El conductor habría advertido rápidamente lo sucedido y consiguió cerrar la puerta para evitar que otros animales escaparan.

El episodio se produjo en una zona de importante circulación vehicular y peatonal, por lo que las autoridades iniciaron un operativo para seguir al animal y evitar nuevos incidentes.

 

El toro recorrió varias calles y embistió a ciclistas

 

Durante su recorrido, el toro avanzó por calle Rivadavia, bulevar Pellegrini y avenida Freyre. También pasó por las inmediaciones del estadio de Unión, donde varias personas debieron apartarse para evitar ser alcanzadas.

 

Las cámaras registraron algunas de las situaciones más peligrosas. En uno de los videos se observó cómo dos hombres lograron cruzar una calle segundos antes de que el animal pasara corriendo.

En otra secuencia, una persona tuvo que apartarse rápidamente cuando el toro avanzó a pocos centímetros de su posición.

 

El momento de mayor preocupación ocurrió en el cruce de Naciones Unidas y bulevar Pellegrini, donde el animal embistió a ciclistas que circulaban por el sector.

Los servicios de emergencia asistieron a los lesionados y los trasladaron al Hospital Cullen.

 

Qué se sabe sobre los heridos por el toro

 

El parte médico detalló que una joven de 19 años sufrió un traumatismo cerrado de tórax en la región esternal y una lesión en un muslo. Los estudios radiográficos no evidenciaron alteraciones y la paciente no presentaba dificultades respiratorias.

Los profesionales indicaron tratamiento analgésico y seguimiento de su evolución, aunque la joven decidió retirarse del establecimiento.

Por otra parte, un joven de 21 años presentó politraumatismos leves y escoriaciones. Las radiografías también arrojaron resultados normales y, luego de recibir tratamiento analgésico y permanecer bajo observación, obtuvo el alta médica.

 

Un baqueano a caballo logró capturar al animal

 

Mientras el toro continuaba su recorrido, varios móviles policiales realizaron un seguimiento para intentar contenerlo.

 

Finalmente, el animal ingresó al Parque Garay, donde se concentró un importante operativo cerrojo destinado a impedir que siguiera desplazándose por las calles.

La persecución se extendió durante aproximadamente tres horas, hasta que un baqueano montado a caballo intervino para concretar la captura.

El hombre logró enlazar al toro en la intersección de Crespo y San José, lo que permitió controlar la situación y dar por finalizado el operativo pasadas las 16.

 

El episodio dejó imágenes llamativas que circularon rápidamente por las redes sociales y mostraron al animal corriendo entre vehículos y peatones en plena ciudad.

Temas:

Santa Fe Toro suelto toro escapó de un camión camión jaula animales sueltos ciclistas heridos
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