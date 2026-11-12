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Policiales Procedimiento policial por una causa de amenazas

Hallaron aves silvestres enjauladas en un allanamiento por amenazas en Concordia

Personal policial realizó un allanamiento en Concordia en el marco de una investigación por amenazas. Incautaron armas de aire comprimido, cartuchos de distintos calibres y ejemplares de seis especies de aves silvestres que permanecían en jaulas.

12 de Noviembre de 2026
Secuestro de aves silvestres en Concordia
Secuestro de aves silvestres en Concordia Foto: Policía de Entre Ríos

Personal policial realizó un allanamiento en Concordia en el marco de una investigación por amenazas. Incautaron armas de aire comprimido, cartuchos de distintos calibres y ejemplares de seis especies de aves silvestres que permanecían en jaulas.

Un allanamiento por amenazas realizado en Concordia permitió el secuestro de municiones de distintos calibres, armas de aire comprimido y varias aves silvestres que permanecían en cautiverio. El procedimiento fue llevado adelante por personal de Comisaría Quinta, en el marco de una causa judicial que continúa bajo investigación.

 

La medida contó con la colaboración de efectivos de Comisaría Osvaldo Magnasco, Comisaría Novena, Sección Canes y Brigada de Abigeato. Según la información policial, el operativo arrojó resultado positivo y permitió localizar distintos elementos que fueron puestos a disposición de la Justicia.

 

Entre los objetos incautados se encontraron una pistola y un rifle de aire comprimido a CO₂, miras telescópicas, garrafas de dióxido de carbono, balines y una importante cantidad de cartuchos de diferentes calibres.

Secuestraron cartuchos de distintos calibres

 

Durante la inspección del inmueble, los efectivos encontraron municiones correspondientes a los calibres 16, 20, 12/70 y .22, además de los dispositivos de aire comprimido y sus accesorios.

Todos estos elementos fueron secuestrados en el marco de la investigación por amenazas, aunque no se informó si habían sido utilizados en el hecho denunciado.

 

La causa quedó bajo intervención de la fiscal Daniela Montangie, quien fue informada sobre los resultados del procedimiento y dispuso el secuestro de los elementos encontrados.

Encontraron aves silvestres encerradas en jaulas

 

Además del material mencionado, los policías constataron la presencia de distintas especies de aves silvestres que permanecían enjauladas dentro del inmueble.

 

Ante esta situación, se dio intervención a personal de la Brigada de Abigeato, que procedió al secuestro de los ejemplares y sus respectivas jaulas.

 

Entre las aves encontradas había ejemplares de cardenal de copete rojo, cardenal de copete amarillo, reina mora, corbatita, cabecita negra y loro barranquero.

 

El hallazgo de estos animales motivó actuaciones específicas por parte del personal especializado, aunque no se brindaron precisiones sobre la cantidad total de ejemplares ni sobre su destino posterior.

 

Tras recibir el informe policial, la fiscal Montangie ordenó el secuestro de los elementos hallados durante el allanamiento. El procedimiento permitió incorporar material a la causa por amenazas y detectar la presencia de fauna silvestre mantenida en cautiverio.

Temas:

allanamiento amenazas Concordia aves silvestres animales en cautiverio
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