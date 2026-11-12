Un ciclista sufrió lesiones graves tras chocar con una camioneta que se dio a la fuga

El accidente ocurrió en San Salvador, en la intersección de boulevard Villaguay y Don Feliciano. El ciclista fue trasladado al Hospital San Miguel, donde confirmaron que sufrió lesiones graves. La Fiscalía ordenó pericias para esclarecer el hecho.
Un ciclista sufrió lesiones graves tras protagonizar un accidente de tránsito con una camioneta en San Salvador. El siniestro ocurrió este miércoles 11 de noviembre, alrededor de las 19:30, en la intersección de boulevard Villaguay y calle Don Feliciano. Cuando llegó la Policía, el vehículo de mayor porte ya no se encontraba en el lugar.
Según informó la Jefatura Departamental San Salvador, efectivos del Comando Radioeléctrico y de la Sección Asuntos Judiciales acudieron al sector luego de recibir un llamado telefónico que alertaba sobre un hombre tendido en la calle tras un accidente.
Al entrevistarse con los uniformados, el ciclista, mayor de edad, relató que circulaba en dirección oeste-este por boulevard Villaguay cuando colisionó con una camioneta que transitaba por calle Don Feliciano, de norte a sur.
El ciclista sufrió lesiones graves
Tras el impacto, el hombre recibió asistencia médica y fue trasladado en ambulancia al Hospital San Miguel de San Salvador, donde le realizaron estudios para determinar la gravedad de las heridas.
Los profesionales de salud establecieron que presentaba una lesión de carácter grave, aunque el informe policial no precisó qué parte del cuerpo resultó afectada ni brindó detalles sobre su evolución.
Por otra parte, la camioneta involucrada no se encontraba en el lugar cuando arribaron los efectivos.
Ante la gravedad de las lesiones, se dio intervención a la Unidad Fiscal de San Salvador, que dispuso distintas medidas para esclarecer cómo ocurrió el siniestro vial.
Entre las actuaciones ordenadas se encuentran la intervención de Policía Científica, el secuestro de la bicicleta y la extracción de muestras de sangre y orina al ciclista lesionado.
La investigación continuará para determinar las circunstancias de la colisión y establecer las responsabilidades correspondientes.