Paraguay activó una alerta de Interpol para rastrear bienes por el caso Ueno Bank

La Fiscalía de Paraguay activó por primera vez una notificación plateada de Interpol para localizar bienes y fondos en el extranjero vinculados con la investigación por una presunta estafa a ahorristas de Ueno Bank. La medida fue anunciada el miércoles 11 de noviembre y forma parte de una estrategia de cooperación internacional que incluye gestiones con Luxemburgo, Suiza y Argentina.

El procedimiento estuvo a cargo de la Unidad de Asuntos Internacionales del Ministerio Público paraguayo, que buscó identificar propiedades y recursos económicos presuntamente relacionados con las maniobras investigadas.

El fiscal adjunto de Asuntos Internacionales, Manuel Doldán, confirmó la utilización de esta herramienta y destacó que se trató de una medida inédita para el país.

“Por primera vez, en la República del Paraguay, estamos haciendo uso de una notificación plateada de Interpol, que también es tendiente a buscar bienes en el extranjero a través de las oficinas de Interpol en el mundo”, explicó.

Qué es la alerta plateada de Interpol

La notificación plateada de Interpol es un mecanismo de cooperación policial internacional destinado a identificar y localizar activos relacionados con actividades delictivas.

A través de esta herramienta, las autoridades pueden solicitar información sobre propiedades, vehículos, cuentas bancarias y otros bienes que podrían estar vinculados con investigaciones penales.

En el caso de ueno bank, la Fiscalía paraguaya buscó reunir información que permita avanzar hacia eventuales medidas de inmovilización y decomiso de activos, sujetas a las decisiones judiciales correspondientes.

Luxemburgo, Suiza y Argentina, en el centro de las gestiones

Uno de los principales destinos investigados fue Luxemburgo, donde las autoridades paraguayas señalaron que habían obtenido información sobre propiedades que podrían estar relacionadas con la causa.

En ese contexto, la Fiscalía anunció el envío de un pedido formal de cooperación al Gran Ducado para profundizar las averiguaciones sobre esos inmuebles.

Doldán también destacó el acompañamiento de organismos especializados en recuperación de activos.

“Tenemos mucha colaboración de agencias internacionales, como por ejemplo el Centro Internacional de Recuperación de Activos, que es un Instituto de Basilea de Suiza, con alta experticia técnica en materia de asesoramiento operativo y jurídico”, manifestó.

En paralelo, las autoridades iniciaron contactos con Eurojust y la Fiscalía Europea para evaluar posibles mecanismos adicionales de cooperación.

Argentina también apareció entre los países con los que Paraguay mantuvo conversaciones, ante la posibilidad de conformar equipos conjuntos de trabajo para investigar las consecuencias de las presuntas maniobras financieras.

Qué dijeron sobre la supuesta intervención del FBI

Durante una conferencia de prensa, el fiscal Manuel Doldán se refirió a versiones sobre una eventual presencia de investigadores estadounidenses en Asunción.

“Las informaciones sobre la presencia de agentes del FBI vinculados al caso ueno o al caso del expresidente de la República no son verdaderas”, afirmó.

No obstante, aclaró que no necesariamente debía ser informado sobre todos los movimientos de agentes federales estadounidenses en territorio paraguayo.

De esta manera, el funcionario buscó diferenciar las gestiones de cooperación internacional confirmadas oficialmente de las versiones que circularon sobre una intervención directa del FBI.

La investigación sobre el expresidente Santiago Peña

La causa también tuvo repercusiones políticas en Paraguay, luego del juicio político que derivó en la destitución del expresidente Santiago Peña.

La fiscal adjunta Nancy Salomón explicó que la investigación judicial quedó dividida en dos expedientes independientes.

Uno de ellos se concentró en la situación de Miguel Vázquez, mientras que el otro abordó la presunta responsabilidad del exmandatario. Salomón indicó que, por el momento, no se modificaría la calificación legal atribuida a Peña para incorporar el delito de asociación criminal.

Según explicó, la separación de las investigaciones impedía avanzar con esa imputación en las condiciones actuales del expediente.