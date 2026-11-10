El primer movimiento de Alliana en Paraguay: pidió la renuncia de todo el gabinete

El presidente de Paraguay, Pedro Alliana, pidió este lunes 9 de noviembre a todos sus ministros que pongan sus cargos a disposición. La decisión llegó tres días después de que asumiera la presidencia, tras la destitución de Santiago Peña en un juicio político en el Senado.

Rolando de Barros Barreto, jefe del Gabinete Civil, comunicó formalmente la instrucción a los integrantes del gabinete y a los responsables de distintas entidades estatales. La nota les pidió que continuaran con sus tareas para garantizar la prestación habitual de los servicios públicos.

Alliana explicó en su cuenta de X que busca “fortalecer la coordinación del Gobierno”. Con las renuncias a disposición, el mandatario podrá evaluar la continuidad de los funcionarios que dependen directamente de su decisión.

A quiénes alcanza el pedido

Además de los ministros, la comunicación incluye a los secretarios ejecutivos con rango ministerial y a las máximas autoridades de organismos autónomos y descentralizados. También abarca a quienes encabezan entidades financieras estatales y empresas públicas, siempre que ocupen puestos de confianza presidencial.

El criterio es si el presidente puede designar y remover directamente al funcionario. Quedan fuera del pedido quienes tienen un mandato fijado por ley o cuyo nombramiento requiere el acuerdo de otro organismo.

En paralelo, el mandatario ya tomó juramento a Ariel Martínez como ministro del Interior y a Juan Carlos Baruja en Obras Públicas. También propuso a Jorge Schreiner para presidir el Banco Central de Paraguay, un nombramiento que requiere el aval del Senado.

La transición tras la destitución de Santiago Peña

Alliana se desempeñaba como vicepresidente hasta el viernes 6 de noviembre, cuando asumió tras la destitución de Peña. El juicio político se produjo en medio de la crisis de Ueno Bank, una entidad privada que había recibido fondos estatales durante la gestión anterior.

La intervención del banco afectó a alrededor de 2,9 millones de clientes. En ese contexto, el nuevo Gobierno también busca acelerar la devolución de los ahorros y adoptó medidas de alivio tributario para los afectados.

Mientras revisaba la composición del gabinete, el presidente de Paraguay informó que mantuvo una conversación telefónica con el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio. Según detalló el mandatario, ambos abordaron la cooperación bilateral en seguridad, tecnología, comercio e inversiones.