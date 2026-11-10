La Fiscalía de Paraguay busca abrir la bóveda secreta de Santiago Peña

El Ministerio Público de Paraguay informó que la bóveda hallada en la mansión de Santiago Peña es “de gran complejidad” y “se abrirá con el equipo adecuado”, dijo la agente fiscal Silvia González. Los investigadores encontraron además computadoras, otros dispositivos y documentos que “podrían ser importantes”.

Previamente se había informado que la Fiscalía de Paraguay analizaba una detonación controlada, el traslado de la esposa del ex presidente Santiago Peña o la consulta a otros familiares para abrir la bóveda hallada en la mansión del ex mandatario, preso por el colapso de Ueno Bank, informó este lunes ABC Color.

El fiscal Christian Benítez explicó que los investigadores solo lograron abrir la primera puerta que lleva a la bóveda, oculta tras una pared falsa, pero no pudieron superar la segunda barrera de seguridad. Aseguró que harán “todo lo posible” para ingresar y que pedirán ayuda de especialistas para definir el procedimiento más adecuado.

Benítez descartó, por ahora, llevar a Peña a su casa para que active los mecanismos de seguridad. “De momento, (llevar a Peña) todavía no es una de las opciones que estamos analizando”, dijo.

En cambio, la Fiscalía evalúa trasladar a la esposa de Peña, Leticia Ocampos, para comprobar si su iris está autorizado en el sistema de reconocimiento instalado en la bóveda. “Es una opción que estamos manejando. Creemos que es una posibilidad un poco más sencilla que un eventual traslado hasta el lugar del ex presidente”, afirmó.

También podría consultar a otros familiares, aunque Benítez aclaró que “el único inconveniente que tenemos es que ellos no están obligados a colaborar con nosotros. Sin embargo, estamos en conversaciones para poder ver si esa es una posibilidad factible”, sostuvo.

La tercera alternativa es una explosión controlada. “Inclusive, nosotros estamos analizando la posibilidad de armar una detonación controlada, si es que no hay otra manera de abrir”, dijo.

Reconoció que podría dañar lo que haya dentro y la estructura: sobre la bóveda hay una piscina y la propiedad está en un terreno elevado. Aclaró que es “un análisis nada más” y que serán los expertos quienes “nos van a decir cuál es la mejor manera de poder abrir eso”.

Los investigadores manejan la hipótesis de que sea una habitación de seguridad. “Se sostiene que podría ser una habitación de pánico”, mencionó.

Qué se sabe de la bóveda

El allanamiento comenzó poco antes de las 19:00 del domingo en el barrio Ciervo Cuá, a unos 50 kilómetros de Asunción, y se reanudó este lunes a las 07:00

Durante el procedimiento de la víspera, los agentes comprobaron que detrás de una pared falsa había una bóveda con un sistema de seguridad que, según los medios locales, sería de procedencia israelí. De acuerdo a ABC, exige códigos de acceso y múltiples verificaciones, entre ellas el reconocimiento del iris del propietario, y la comitiva no pudo desbloquearlo. Otros medios paraguayos mencionaron además huella dactilar y llaves, y describieron un pasillo oculto que conduce hasta la puerta blindada.

HALLAN UNA BÓVEDA CON PRESUNTA SEGURIDAD ISRAELÍ EN LA MANSIÓN DE SANTIAGO PEÑA 🔴 Durante el allanamiento a la lujosa residencia del expresidente Santiago Peña, en Ciervo Cuá, San Bernardino, fiscales reportaron el hallazgo de una bóveda. 🔐 Según los primeros informes, la propiedad contaría con un sofisticado sistema de seguridad israelí y reconocimiento de iris. ⚖️ El procedimiento continúa en el marco del caso Ueno Bank. — AhoraPy (@Ahora_Py) November 8, 2026

La Fiscalía no informó qué hay dentro ni cómo pretende abrirla. El comunicado en el que confirmó el allanamiento no menciona la bóveda. Tampoco hubo comentarios de la defensa de Peña.

Un video difundido en redes sociales, cuya autenticidad no fue verificada, parece mostrar el recinto durante la construcción de la casa, cuando la obra estaba inconclusa. En las imágenes, un hombre con el rostro cubierto entra y muestra el espacio interior.

Por qué la casa es parte del caso

La Fiscalía sostiene que Peña financió la construcción, entre 2024 y 2025, con dos préstamos simultáneos de Ueno Bank por 3.548 millones de guaraníes (unos 600.000 dólares), que le dio cuando era presidente. La obra costó unos 7.700 millones de guaraníes y la propiedad está valuada en 2 millones de dólares. Las cuotas mensuales, de 239 millones, equivalían a seis veces su sueldo presidencial.

La vivienda ya había generado polémica. En enero de 2025, ante las críticas por la mansión, Peña dijo que “trabaja desde los 18 años” y se consideraba “una persona honesta, trabajadora”, según Última Hora.

Ueno Bank, banco digital privado, fue intervenido por el Banco Central el 3 de noviembre, y unos tres millones de clientes perdieron el acceso a sus cuentas. Los fondos de pensiones del Instituto de Previsión Social, que administra las jubilaciones de los trabajadores del sector privado, habían depositado allí unos 355 millones de dólares.

El Senado destituyó a Peña el viernes, con 44 de 45 votos, y la vicepresidenta Pedro Alliana asumió la presidencia hasta agosto de 2028. El sábado, el juez Humberto Otazú ordenó su prisión preventiva. Peña está en el Regimiento Escolta Presidencial, en Asunción. Fue imputado por lesión de confianza, como instigador, y administración en provecho propio, como autor. La Fiscalía calcula un perjuicio de unos 809 millones de dólares, la suma de los depósitos estatales en el banco, no una pérdida probada. Peña niega los cargos.

El domingo, fiscales requisaron un iPhone de Peña en el regimiento, después de que el comandante dijera que podía usar un celular. La abogada Carolina Berdoy, vecina de San Bernardino, presentará hoy un pedido de informes a la Municipalidad sobre posibles irregularidades urbanísticas, tributarias y ambientales, sin atribuir responsabilidades penales.