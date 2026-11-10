El Papa León XIV llegó a Córdoba: esperan más de un millón de fieles en la misa en Fadea

El papa León XIV llegó este martes a las 9 a Córdoba para encabezar una misa en el predio de la Fábrica Argentina de Aviones (FAdeA), donde miles de fieles pasaron la noche en vigilia. La celebración, prevista para las 10, será el acto central de su tercera jornada de visita a la Argentina.

Autoridades de la vecina provincia, estiman que más de un millón de personas participarán de la Eucaristía. Además habrá convocatorias masivas en el Arzobispado, en la Catedral y en las calles por donde pasará el Papa.

El Sumo Pontífica arribó a las 9 al aeropuerto Ambrosio Taravella de la capital cordobesa y, a las 10, León XIV encabezará una misa multitudinaria en la explanada de la Fábrica Argentina de Aviones "Brigadier San Martín" (FAdeA).

A las 15:15, en tanto, el Papa mantendrá un encuentro con obispos, sacerdotes, diáconos, religiosos, seminaristas y agentes pastorales en la Catedral de Nuestra Señora de la Asunción.

Vigilia

Las puertas del predio de la Fábrica Argentina de Aviones (FAdeA) fueron abiertas este lunes a la tarde, a las 17.40, y desde entonces fue incesante el ingreso de fieles para la vigilia de la misa que celebrará el papa León XIV.

Pasadas las 7 de este lunes ya había más de 450 mil personas en el predio, según lo informado a Cadena 3 por las autoridades. Hasta las 8.55 estarán abiertas las puertas del predio.

La previa al arribo papal estuvo marcada por una imponente programación musical que fusionó el folclore, el cuarteto, la música popular y expresiones corales y religiosas.

Entre los números principales, destacan las actuaciones de Jairo y Jorge Rojas, acompañados por referentes como Magui Olave, Q' Lokura, Facundo Toro y Los Nombradores del Alba, Ignacio Sagala, Trinidad, Toco Para Dios, Cuatro Rumbos y el Grupo de Baile BAfolse, entre otros artistas que subirán al escenario montado en el predio.