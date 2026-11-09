León XIV destacó que la religión en Argentina nunca fue “motivo de división”

El papa León XIV destacó el diálogo interreligioso en la Argentina durante un encuentro con representantes de distintas confesiones religiosas, realizado este lunes en el marco de su visita al país. El pontífice resaltó la importancia de la amistad, la convivencia y el respeto entre las comunidades de fe, al tiempo que aseguró que la religión constituyó históricamente un espacio de encuentro y compromiso social.

Durante su intervención, León XIV sostuvo que las relaciones entre las distintas tradiciones religiosas debían apoyarse “sobre los pilares del diálogo y de la amistad”, dos valores que consideró fundamentales en la vida y el pontificado de Francisco.

En ese sentido, manifestó su intención de continuar ese legado mediante la construcción de nuevos puentes de colaboración entre las comunidades religiosas, con el objetivo de fortalecer los vínculos y promover iniciativas orientadas al bienestar de la sociedad.

El Papa destacó la diversidad religiosa de la Argentina

León XIV describió la identidad del pueblo argentino como “un crisol de razas, de culturas y de religiones diferentes”, conformado a partir del aporte de los pueblos originarios y de las sucesivas corrientes inmigratorias que llegaron al país.

El pontífice señaló que esa diversidad contribuyó a construir una identidad compartida, en la que las distintas creencias desempeñaron un papel importante para fortalecer la convivencia y los vínculos comunitarios.

En ese contexto, destacó que la religión no fue “nunca motivo de división, sino punto de encuentro y de compromiso con la sociedad”, una expresión con la que reivindicó el valor del respeto y la colaboración entre las diferentes tradiciones espirituales.

El vínculo con otras confesiones cristianas y el pueblo de Israel

Durante su discurso, León XIV también reafirmó los principios del diálogo ecuménico e interreligioso establecidos por el Concilio Vaticano II, que promovió una mayor apertura de la Iglesia católica hacia otras comunidades de fe.

En particular, reconoció la unidad que representa el bautismo compartido con los integrantes de otras confesiones cristianas y destacó el vínculo espiritual que une a la Iglesia católica con el pueblo de Israel.

Asimismo, reafirmó el respeto por todo aquello que es “santo y verdadero” en las demás tradiciones religiosas, y subrayó la importancia de reconocer los valores compartidos sin desconocer las particularidades de cada creencia.

La oración como punto de encuentro entre las religiones

Otro de los ejes del mensaje estuvo relacionado con la oración, que León XIV presentó como una práctica común a las distintas religiones, más allá de sus diferencias culturales, doctrinales y litúrgicas.

El Papa señaló que en todas las tradiciones religiosas “rezamos, elevando a Dios nuestras voces”, mediante diferentes lenguas, cantos y gestos que expresan la relación espiritual de las personas con sus creencias.

Además, sostuvo que la oración “expresa lo que somos ante Dios” y funciona “como un espejo que refleja nuestro ser, nuestros pensamientos y afectos, nuestros vínculos”.

El valor del silencio y la escucha en la era digital

León XIV también reflexionó sobre los desafíos que plantea la vida contemporánea, especialmente en un contexto marcado por la expansión de las tecnologías digitales y las distracciones permanentes.

En ese escenario, destacó que la oración permite recuperar espacios de silencio, reflexión y encuentro interior, necesarios para fortalecer los vínculos humanos y espirituales.

El pontífice sostuvo que esa práctica ayuda a superar las distracciones y a redescubrir “el valor de la escucha”, una actitud que vinculó con la posibilidad de comprender a los demás y construir relaciones basadas en el respeto.