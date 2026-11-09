Boca va por la quíntuple corona: los partidos y títulos que le quedan por disputar

Boca va por la quíntuple corona después de conquistar el título de Campeón de Liga en una definición que se resolvió gracias a un gol agónico del ecuatoriano Enner Valencia. El conjunto dirigido por Rodolfo Arruabarrena alcanzó el primero de sus objetivos y ahora se prepara para afrontar una serie de encuentros decisivos que podrían permitirle cerrar 2026 con cinco títulos.

La consagración del domingo renovó las expectativas del Xeneize, que continúa en carrera en la Copa Argentina, la Copa Sudamericana y el Torneo Clausura. Además, una eventual conquista del campeonato local le permitiría disputar el Trofeo de Campeones.

El calendario presenta desafíos importantes durante noviembre, con partidos eliminatorios y una final internacional. El equipo deberá afrontar compromisos de distintas competencias en un período reducido, con la posibilidad de ampliar su cosecha de títulos.

Copa Argentina: Boca enfrentará a Banfield en semifinales

El próximo compromiso está previsto para el sábado 14 de noviembre, cuando Boca se enfrente con Banfield desde las 19 en el estadio Malvinas Argentinas de Mendoza, por las semifinales de la Copa Argentina.

El encuentro será determinante para las aspiraciones del equipo de Arruabarrena, que buscará avanzar a una nueva definición y mantener vigente la posibilidad de conquistar otro trofeo.

En caso de superar a Banfield, Boca disputará la final frente a Platense, que consiguió su clasificación después de eliminar por penales a Atlético Tucumán.

Copa Sudamericana: una final para terminar con 18 años de espera

El sábado 21 de noviembre, Boca tendrá otro compromiso decisivo cuando enfrente a Atlético Mineiro en la final de la Copa Sudamericana.

El conjunto argentino buscará volver a conquistar un título internacional después de 18 años, según el calendario y los antecedentes consignados en la información difundida.

La definición continental será una de las principales oportunidades del Xeneize para sumar una nueva estrella y continuar con su objetivo de alcanzar la quíntuple corona.

Torneo Clausura y Trofeo de Campeones

Una vez finalizada su participación en la Copa Sudamericana, Boca deberá concentrarse en los playoffs del Torneo Clausura, donde enfrentará a Independiente Rivadavia de Mendoza por los octavos de final.

El encuentro se disputará en La Bombonera, aunque la fecha y el horario no fueron precisados en la programación informada.

Si consigue avanzar en las eliminatorias y se consagra campeón del Clausura, el conjunto de Arruabarrena obtendrá el derecho a disputar el Trofeo de Campeones, que representaría la quinta conquista posible del año.