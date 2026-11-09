Zona Fría: quiénes mantendrán el descuento del 50% en el gas y cómo acceder al 20% extra

La reforma del régimen de Zona Fría modificó los descuentos en las facturas de gas. Algunas regiones conservarán la bonificación del 50%, mientras que otros hogares podrán acceder a un beneficio adicional del 20% si cumplen determinados requisitos.
La reforma del régimen de Zona Fría modificó las condiciones para acceder a los descuentos en las facturas de gas natural. El nuevo esquema establece diferencias según la ubicación de las viviendas, la situación socioeconómica de los usuarios y su inscripción en el Régimen de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF). Mientras algunas regiones conservarán una bonificación territorial del 50%, otros hogares podrán acceder a un descuento adicional del 20%.
Uno de los principales cambios es que residir en una localidad incluida dentro del régimen ya no garantiza recibir el mismo beneficio que anteriormente. La aplicación de las bonificaciones dependerá de las zonas bioambientales establecidas por la normativa y del cumplimiento de determinados criterios.
Además, los porcentajes de descuento se aplicarán sobre el precio del gas y no sobre el importe total de la factura. Esto significa que la reducción efectiva en el monto final que pagarán los usuarios será inferior al porcentaje anunciado.
Quiénes conservarán el descuento del 50% en el gas
La normativa mantuvo el beneficio territorial para los usuarios residenciales de la Patagonia, el departamento mendocino de Malargüe y la región de la Puna.
En estas zonas, los hogares alcanzados conservarán una bonificación del 50% sobre el componente correspondiente al precio del gas consumido.
Sin embargo, el descuento no abarcará la totalidad de los conceptos incluidos en la factura, como los cargos de transporte, distribución e impuestos. Por ese motivo, la reducción final será menor al 50% del importe facturado.
Qué hogares podrán acceder al descuento adicional del 20%
Para los usuarios de otras regiones, el nuevo esquema contempla una bonificación adicional del 20% sobre el precio del gas correspondiente al consumo base.
El beneficio estará destinado a hogares inscriptos en el Régimen de Subsidios Energéticos Focalizados que tengan el suministro ubicado en las subzonas bioambientales IIIa, IVa, IVb, IVc, IVd, V o VI.
Además, los solicitantes no deberán pertenecer a las regiones que ya conservan el descuento territorial del 50% y tendrán que acreditar al menos una de las condiciones socioeconómicas previstas.
Cuáles son los requisitos para recibir la bonificación
Para acceder al descuento adicional del 20%, los hogares deberán cumplir al menos uno de los siguientes requisitos:
Tener ingresos netos familiares iguales o inferiores a tres Canastas Básicas Totales para un Hogar 2, según los valores publicados por el INDEC.
Contar con un integrante que posea el Certificado de Vivienda Familiar del Registro Nacional de Barrios Populares (ReNaBaP).
Tener entre sus integrantes a una persona que perciba una pensión vitalicia para veteranos de la Guerra del Atlántico Sur.
Contar con algún integrante que posea el Certificado Único de Discapacidad (CUD). En este caso, la autoridad de aplicación evaluará la necesidad de asistencia económica.
La bonificación se calculará únicamente sobre el precio del gas correspondiente al consumo base reconocido, por lo que no implicará una reducción del 20% sobre el total de la factura.
Cómo consultar si corresponde el subsidio de Zona Fría
Los usuarios podrán verificar si su localidad está comprendida dentro del régimen mediante el buscador oficial del Ente Nacional Regulador del Gas (ENARGAS) y el mapa de zonas bioambientales.
También podrán consultar su situación en el Régimen de Subsidios Energéticos Focalizados y verificar el estado de su solicitud a través de los canales oficiales del Gobierno nacional, publicó Iprofesional.
Para realizar el trámite o efectuar consultas, se recomienda contar con una factura reciente del servicio, el número de cliente o suministro y los datos personales de los integrantes del hogar. De esta manera, el nuevo régimen de Zona Fría diferenciará los beneficios territoriales de las bonificaciones vinculadas con la situación socioeconómica de cada familia, con modificaciones que impactarán en el cálculo de los descuentos sobre el consumo de gas.