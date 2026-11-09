La venta de facturas cayó un 80% y unas 2.000 panaderías cerraron en los últimos dos años

La venta de facturas cayó un 80% interanual en Argentina, mientras que el consumo de pan tradicional acumuló una disminución del 55% durante los últimos dos años, según datos difundidos por representantes del sector panadero. La situación obligó a numerosos comercios a reducir la producción, implementar promociones y buscar nuevas fuentes de ingresos para sostener su actividad.

La pérdida del poder adquisitivo de los consumidores, junto con los incrementos en los servicios, alquileres y materias primas, profundizó las dificultades económicas de las panaderías. De acuerdo con estimaciones de entidades del rubro, alrededor de 2.000 establecimientos cerraron sus puertas en los últimos 24 meses y se perdieron más de 16.000 puestos de trabajo.

En declaraciones a la Agencia Noticias Argentinas, Gastón Mora, presidente de la Asociación de Panaderos de Avellaneda, explicó que las facturas fueron uno de los productos más afectados por la retracción del consumo. Según detalló, una docena costaba entre $14.000 y $20.000, valores que resultaban difíciles de afrontar para numerosas familias.

Las familias dejaron de comprar facturas por docena

"La venta de facturas es lo que más cayó. Cuando más se venden es un domingo o un feriado, pero ya no está eso de que a las familias se les haga cotidiano", señaló Mora. Además, advirtió que el precio de una docena representaba una parte considerable de los ingresos de quienes realizaban trabajos ocasionales.

La disminución de las ventas también alcanzó a las tortas, masas finas y sándwiches de miga, productos tradicionalmente vinculados con celebraciones y reuniones familiares. "Nosotros vendíamos unas 150 tortas por semana y hoy, si se llevan 15 o 20, nos ponemos contentos", ejemplificó el dirigente.

En cuanto al pan, Mora sostuvo que continuó siendo uno de los productos más demandados porque muchas familias lo utilizaban como complemento o reemplazo de otras comidas. Sin embargo, aclaró que su comercialización también había disminuido considerablemente y que las ventas se concentraban principalmente en las variedades más económicas.

Las panaderías redujeron la producción y ofrecieron descuentos

Frente a este escenario, numerosos comerciantes modificaron sus estrategias de venta. Un relevamiento realizado por NA en panaderías del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) reveló que algunos establecimientos comenzaron a ofrecer facturas del día anterior a mitad de precio para recuperar parte de los costos y evitar desperdicios.

También se redujo la cantidad de productos elaborados diariamente, con el objetivo de ajustar la producción a una demanda cada vez menor. Otros negocios incorporaron alternativas comerciales, como la venta de café al paso, para generar ingresos adicionales.

Juan Carlos, responsable de una panadería del barrio porteño de Almagro, describió el cambio en los hábitos de compra. "Vender una docena es casi imposible. Hoy, como mucho, se llevan tres para compartir", expresó.

Los comerciantes observaron, además, un crecimiento de las compras por unidad o por montos específicos. En lugar de solicitar un kilo de pan o una docena de facturas, numerosos clientes comenzaron a pedir pequeñas cantidades para cubrir únicamente el consumo del día.

El aumento de los costos complicó la continuidad de los negocios

A la caída de las ventas se sumó el encarecimiento de los insumos utilizados diariamente en la elaboración de productos panificados. Mora explicó que la caja de margarina, que anteriormente costaba entre $40.000 y $45.000, llegó a superar los $120.000, aunque posteriormente se estabilizó entre $85.000 y $90.000.

Asimismo, indicó que el cajón de huevos pasó de $35.000 a $72.000, mientras que la bolsa de harina aumentó de $9.000 a $18.000. Estos incrementos se combinaron con mayores gastos de alquiler y servicios.

Según el relevamiento sectorial, algunas panaderías enfrentaron facturas de electricidad cercanas a los $800.000 mensuales, situación que llevó a propietarios a refinanciar deudas y recurrir al crédito para afrontar sus obligaciones.

Representantes de la Cámara de Industriales Panaderos señalaron que numerosos establecimientos operaban con márgenes de rentabilidad mínimos o directamente a pérdida. Además, explicaron que los comerciantes no podían trasladar todos los incrementos al precio final porque corrían el riesgo de perder más clientes.

En ese contexto, el sector advirtió que la combinación de menores ventas y mayores costos comprometió la continuidad de pequeños negocios familiares, con consecuencias directas sobre el empleo y la actividad comercial de los barrios.