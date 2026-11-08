Una de cada cinco ventas de vehículos es una camioneta: cuáles son las más elegidas en Argentina

Las camionetas más vendidas en Argentina durante 2026 mantienen su protagonismo en un mercado automotor que atraviesa una retracción en los patentamientos. Según datos del sector, uno de cada cinco argentinos que compra un vehículo nuevo elige una pick-up, un segmento que combina modelos destinados al trabajo con alternativas de uso familiar.

La directora comercial de Renault, Valentina Solari, destacó esta tendencia durante la presentación de la nueva Niagara, una camioneta compacta fabricada en Córdoba. El dato refleja la importancia que tienen estos vehículos dentro de las preferencias de los consumidores argentinos, según informó iProfesional.

De acuerdo con las estadísticas de la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (ACARA), las pick-ups medianas continúan encabezando las ventas, aunque las compactas ganan participación. Este comportamiento se registra mientras el mercado de vehículos 0 km acumula una caída del 13% durante 2026.

Toyota Hilux, Amarok y Ranger lideran las ventas

La Toyota Hilux encabezó los patentamientos de octubre con 2.820 unidades. Fabricada en Zárate, provincia de Buenos Aires, acumula 27.003 vehículos vendidos durante el año, con una disminución interanual del 0,5%. La marca prepara una renovación para diciembre y una versión eléctrica para 2027.

En segundo lugar se ubicó la Volkswagen Amarok, con 2.128 unidades comercializadas en octubre y 14.859 en el acumulado anual. El modelo producido en General Pacheco registra una caída del 32,6% y proyecta incorporar una versión híbrida durante 2027.

La Ford Ranger completó el podio mensual con 1.953 patentamientos. Sin embargo, ocupa el segundo puesto del acumulado anual, con 18.262 unidades y una baja interanual del 19,7%. También fabricada en Pacheco, tendrá una variante híbrida enchufable en 2027.

Cómo les fue a las demás camionetas

Más atrás apareció la Chevrolet S10, con 553 ventas en octubre y 5.101 durante 2026, lo que representa un crecimiento del 11,3%. La Fiat Strada registró 489 unidades mensuales y 5.546 anuales, aunque sufrió una caída del 23%.

Entre las compactas, Fiat Toro alcanzó 418 patentamientos en octubre y 4.894 en el año, con una baja del 32,1%. Por su parte, Fiat Titano comercializó 333 unidades mensuales y acumula 4.214, con un crecimiento interanual del 329,1%.

El listado continúa con Chevrolet Montana, que registró 283 unidades en octubre y 3.245 en el acumulado anual, y Ram Dakota, con 264 patentamientos mensuales y 2.596 durante 2026.

Nuevos competidores y renovaciones para 2027

El mercado argentino también comienza a recibir nuevos competidores, especialmente de origen chino. Marcas como Chery, Foton, Maxus y Poer buscan ganar terreno mediante distintas propuestas y precios competitivos.

A esta competencia se suma Renault Niagara, que ingresa al segmento compacto y busca disputar compradores con modelos como Fiat Toro, mientras otras automotrices preparan renovaciones y nuevas motorizaciones.

Por ahora, Toyota, Ford y Volkswagen conservan una posición dominante entre las camionetas medianas. La red de posventa y los servicios de mantenimiento siguen siendo factores determinantes para los compradores que utilizan estos vehículos como herramientas de trabajo.