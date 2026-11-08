Frigerio respaldó a los productores arroceros: "Tienen un gobierno provincial que los entiende"

Durante su visita a la Fiesta Nacional del Arroz en San Salvador, el gobernador confirmó que mantendrá los beneficios energéticos para el sector durante 2027. También destacó las obras en caminos rurales y el potencial productivo de Entre Ríos.
Rogelio Frigerio en la Fiesta Nacional del Arroz ratificó el compromiso del Gobierno de Entre Ríos de mantener durante 2027 los beneficios energéticos destinados al sector arrocero. El gobernador recorrió el predio ferial de San Salvador, acompañado por el intendente Jorge Horacio Zambón, y mantuvo encuentros con productores y representantes de la actividad agroindustrial.
La XVIII Fiesta Nacional del Arroz se desarrolla del 6 al 8 de noviembre en San Salvador, reconocida como Capital Nacional del Arroz. Con entrada libre y gratuita, la celebración reúne una exposición agroindustrial, maquinaria de última generación, rondas de negocios, capacitaciones técnicas, emprendedores regionales y propuestas culturales y gastronómicas.
Durante su visita, Frigerio se reunió con integrantes de la Mesa del Arroz para analizar la situación de la producción y sus principales desafíos. En ese contexto, confirmó que la Provincia continuará con las medidas implementadas este año: "Vamos a sostener los beneficios que venimos llevando adelante desde este año, para el año que viene, sobre todo en el sector energético. Ya es un compromiso".
El compromiso con los productores arroceros
El mandatario destacó la importancia económica de esta actividad para Entre Ríos y señaló que el acompañamiento estatal resulta fundamental frente a las dificultades que enfrenta la cadena productiva, especialmente por los costos y las variaciones de los precios internacionales.
"Esta es una de las grandes fiestas nacionales que tenemos y que nos representan. El arroz es una de las producciones más importantes de la provincia, donde somos claramente muy competitivos y donde queremos seguir creciendo, trabajando junto con los productores para resolver los problemas que se van sucediendo", manifestó.
En ese sentido, enumeró los principales aspectos sobre los que trabaja su administración: el costo de la energía, la comercialización, la infraestructura vial y las cuestiones tributarias. También destacó la reducción del IVA del 27 al 10,5 por ciento y las acciones vinculadas con el mantenimiento de caminos rurales.
Caminos rurales y competitividad del sector
Frigerio sostuvo que la Provincia busca mejorar la administración de los recursos destinados a la infraestructura productiva mediante la ley de consorcios, con una gestión más cercana a las necesidades de cada zona.
"Venimos trabajando en los problemas más graves que se van planteando desde hace muchísimo tiempo, el costo de la energía, los caminos y la comercialización", expresó. Además, consideró que mejorar estas condiciones permitirá fortalecer la competitividad de las economías regionales.
Al referirse al papel del sector agropecuario en la economía, afirmó: "El campo ha sido el que nos ha sacado adelante después de cada crisis y esta vez no va a ser la excepción". En esa línea, planteó que es necesario reducir las dificultades que enfrenta la producción para impulsar el crecimiento.
"Al campo hay que sacarle la pata encima de la cabeza y permitir que despliegue sus alas, para que vuelva a ser la locomotora de la recuperación de la Argentina. Queremos que los productores sepan que tienen un gobierno provincial que los entiende y que está a la altura de su potencia de trabajo", remarcó.
La identidad productiva de San Salvador
Por su parte, el intendente Jorge Horacio Zambón agradeció la presencia del gobernador y destacó la importancia de la celebración para la comunidad. "Estamos muy agradecidos al gobernador por tomarse el tiempo de venir, estar cerca de todos los pueblos de la provincia y acompañarnos, sobre todo en estas cosas que tienen que ver mucho con lo nuestro, con lo identitario, como lo es el arroz", expresó.
El jefe comunal también valoró las conversaciones mantenidas durante la jornada. "Hemos estado trabajando y charlando sobre las realidades productivas que son compartidas, y sobre todo contagiándonos de la fuerza que siempre el campo le pone a cada uno de los desafíos que enfrentamos", aseguró.
La edición de este año incorporó además una actividad ganadera inédita: un remate de 8.200 cabezas de ganado realizado por primera vez dentro del predio de la Fiesta Nacional del Arroz, como parte de la integración de distintas cadenas productivas.
La apuesta por la integración agroindustrial
Frigerio aprovechó la oportunidad para destacar el potencial entrerriano en la transformación de granos en proteína animal, especialmente mediante la avicultura y la producción bovina, porcina y ovina.
"Entre Ríos tiene una enorme capacidad para transformar proteína vegetal en proteína animal. Producimos maíz y soja, y contamos con un potencial enorme en avicultura, ganadería bovina, porcina y ovina", señaló.
Finalmente, el gobernador planteó la necesidad de establecer estrategias de crecimiento a largo plazo y mencionó herramientas como el seguro multirriesgo para el maíz. "Debemos transformarnos en la provincia líder en la conversión de proteínas. Tenemos que tener estrategias de crecimiento y objetivos ambiciosos para nuestra provincia, que como siempre digo, da para mucho más", concluyó.