La visita del Papa y feriados paralizarán el Congreso durante una semana: qué proyectos están pendientes

La visita del papa León XIV a la Argentina modificará la actividad del Congreso de la Nación, que permanecerá sin reuniones de comisión durante la próxima semana. La combinación de feriados, actividades oficiales y el Día del Empleado Legislativo Nacional reducirá la agenda parlamentaria, mientras el oficialismo buscará avanzar en las negociaciones para retomar el tratamiento de proyectos a partir del 18 de noviembre.

Los diputados y senadores de todos los bloques fueron invitados a la recepción oficial del Pontífice, prevista para este domingo 8 de noviembre en el Palacio Libertad, anteriormente conocido como Centro Cultural Kirchner.

La interrupción de la actividad legislativa coincidirá con una semana de celebraciones religiosas y jornadas no laborables. El lunes 9 fue declarado feriado nacional por la visita papal, mientras que el martes 10 también será feriado en la Ciudad de Buenos Aires. A su vez, el miércoles 11 se conmemorará el Día del Empleado Legislativo Nacional.

El oficialismo buscará avanzar en las negociaciones

Aunque no habrá reuniones de comisión previstas en ninguna de las dos cámaras, La Libertad Avanza aprovechará la pausa para mantener conversaciones con bloques aliados y reunir los apoyos necesarios para distintas iniciativas.

En la Cámara de Diputados, el oficialismo pretende convocar a una sesión el miércoles 18 de noviembre. Entre los proyectos que quedaron en condiciones de llegar al recinto figuran la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central y la denominada Ley de Defensa de Soberanía Nacional, conocida como Ley Malvinas.

La reforma del Banco Central regresó desde el Senado con modificaciones, mientras que la iniciativa vinculada con Malvinas obtuvo dictamen, aunque todavía no tendría garantizados los votos necesarios para su aprobación.

El Presupuesto podría modificar la agenda de Diputados

Uno de los principales objetivos del oficialismo será alcanzar un acuerdo para avanzar con el proyecto de Presupuesto. Si las negociaciones prosperan, buscará obtener dictamen el martes 17 de noviembre y llevar la iniciativa al recinto al día siguiente.

En ese escenario, la sesión del miércoles 18 estaría destinada exclusivamente al tratamiento del Presupuesto, debido a la importancia y extensión del proyecto.

La definición dependerá de los acuerdos que La Libertad Avanza consiga cerrar con sus aliados durante los próximos días. Por el momento, el tratamiento de la iniciativa permanece sujeto a las negociaciones parlamentarias.

Los proyectos que espera tratar el Senado

En la Cámara alta, el objetivo del oficialismo será realizar una sesión el jueves 19 de noviembre para abordar diferentes iniciativas que se encuentran en distintas etapas de tratamiento.

Entre ellas figura el proyecto de Discapacidad, que obtuvo dictamen durante esta semana. También se pretende incluir una iniciativa sobre Salud Mental y otra denominada Inviolabilidad de la Propiedad Privada, que contempla un capítulo referido a la reposición de la Ley de Tierras.

Sin embargo, este último proyecto todavía no consiguió las firmas necesarias para obtener dictamen. Legisladores radicales y de bloques federales mantienen conversaciones pendientes con el oficialismo antes de formalizar su acompañamiento.

Los plazos que condicionan la sesión del 19

El reglamento del Senado establece un plazo mínimo de siete días entre la emisión del dictamen y el tratamiento de un proyecto en el recinto, salvo que se habiliten procedimientos especiales.

Por ese motivo, el oficialismo necesitará conseguir las firmas pendientes antes del jueves 12 de noviembre si pretende incorporar la iniciativa sobre propiedad privada a la sesión prevista para el 19.