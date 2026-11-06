Un homenaje gigante al papa León XIV: levantaron una estatua de 14 metros para recibirlo en Perú

La estatua más grande del mundo dedicada al papa León XIV quedó instalada este viernes en el Callao, Perú, como parte de los preparativos para la visita que el pontífice realizará al país entre el 11 y el 16 de noviembre. La imponente obra alcanza los 14 metros de altura, fue construida en apenas 45 días y se encuentra frente al océano Pacífico, en el Parque del Niño Gaelito.

La escultura tiene 12 metros de altura y está colocada sobre un pedestal de otros dos metros. Su traslado y ensamblaje requirieron un importante operativo logístico, que incluyó la utilización de dos tráilers de gran porte y una grúa para colocar las diferentes secciones.

Las piezas fueron transportadas desde un taller ubicado en el distrito limeño de Carabayllo hasta el Callao. El operativo comenzó a las 2 de la madrugada para reducir las complicaciones en el tránsito y permitió completar el montaje durante las primeras horas de la mañana.

Una estatua de 14 metros construida en apenas 45 días

La iniciativa fue posible gracias a una donación de Caja Huancayo al municipio del Callao. La construcción estuvo a cargo de un equipo de 14 personas, coordinado por los artistas plásticos Rafael Gutiérrez y Deyvi Wong, ambos egresados de la Escuela de Bellas Artes.

Uno de los aspectos más destacados fue el tiempo de ejecución. Los responsables completaron la estructura en apenas 45 días, un plazo reducido para una obra de semejantes dimensiones.

El trabajo artístico buscó reproducir con precisión los rasgos faciales del pontífice, desde su expresión hasta pequeños detalles de su rostro.

El intendente del Callao, César Pérez, destacó el resultado y aseguró: "La estatua tiene hasta el lunar que el Papa tiene en la parte izquierda de la cara".

Además, valoró la capacidad de los artistas para reflejar la expresión del líder de la Iglesia católica.

"Han logrado sacar de esa mirada maravillosa que tiene nuestro papa León XIV y esa muestra de humanidad que tiene en su rostro", expresó el jefe comunal.

Cuándo será inaugurada la estatua de León XIV

La inauguración oficial de la escultura está prevista para el lunes 9 de noviembre, a las 17, hora local, en el Parque del Niño Gaelito.

La ceremonia se realizará dos días antes del comienzo de la visita del pontífice a Perú, programada entre el 11 y el 16 de noviembre.

Desde el municipio esperan que León XIV pueda conocer personalmente el monumento durante su recorrida por el país.

La ubicación frente al océano Pacífico convierte a la estructura en un nuevo punto de referencia para los habitantes del Callao y los visitantes que se acerquen a la zona costera.

El vínculo especial del papa León XIV con Perú

La construcción del monumento también refleja el fuerte vínculo que León XIV mantiene con Perú, país donde desarrolló buena parte de su trayectoria religiosa antes de convertirse en pontífice.

Robert Francis Prevost, nombre de nacimiento del Papa, realizó una prolongada labor pastoral en territorio peruano durante casi dos décadas y desempeñó importantes responsabilidades dentro de la Iglesia.

Su relación con el país fue tan estrecha que incluso obtuvo la nacionalidad peruana, además de la estadounidense.

Durante su próxima gira sudamericana, que también incluye visitas a Uruguay y Argentina, está previsto que León XIV recorra distintas localidades peruanas, entre ellas Lima, Callao, Chiclayo, Cusco, Pucallpa y Santa Cruz de Succhabamba.

La nueva estatua se suma a otras dos representaciones del pontífice instaladas anteriormente en la región de Lambayeque.

Con sus 14 metros de altura, la obra del Callao fue presentada como la representación escultórica más grande del mundo dedicada a León XIV y constituye uno de los principales homenajes organizados en Perú ante su próxima visita.