León XIV inició su visita a Uruguay: los primeros encuentros y su mensaje de paz

El papa León XIV comenzó este viernes su sexto viaje apostólico internacional con una visita a Uruguay, donde permanecerá hasta el domingo 8 de noviembre. Tras su arribo al Aeropuerto Internacional de Carrasco, en Montevideo, el Sumo Pontífice inició una agenda que incluyó encuentros con autoridades nacionales, representantes de la sociedad civil y miembros de la Iglesia católica.

El avión procedente de Roma aterrizó a las 16:19, hora local, en el Aeropuerto Internacional de Montevideo-Carrasco, General Cesáreo L. Berisso. Allí, el Pontífice fue recibido por el presidente uruguayo, Yamandú Orsi, junto con autoridades civiles y religiosas que participaron del recibimiento oficial.

🇻🇦🇺🇾 EL PAPA LEÓN XIV YA ESTÁ EN URUGUAY ✈️ El avión que trasladaba al Santo Padre ha aterrizado a las 16:19 (hora local) en el Aeropuerto Internacional de Montevideo-Carrasco, dando comienzo a su visita a Uruguay, primera etapa de su sexto viaje apostólico internacional. 🤝 A su llegada, el Papa León XIV ha sido recibido por el presidente de la República, Yamandú Orsi. Uruguay será la primera parada de un viaje que también llevará al Pontífice a Argentina y Perú. 🙏 #OremosPorLeónXIV #ViajeApostolico https://t.co/DzDpd912jX — News Vaticano 🇻🇦 (@news_vaticano) November 6, 2026

Según informó Vatican News, la visita representó el regreso de León XIV a Sudamérica, una región por la que había expresado un especial afecto durante los días previos al viaje.

La primera actividad oficial del Papa en Uruguay

Después de los saludos protocolares en el aeropuerto, el Papa y las autoridades se dirigieron hacia la Plaza Independencia, uno de los espacios más emblemáticos de Montevideo, donde estaba prevista la ceremonia oficial de bienvenida.

El programa del primer día contempló un encuentro con las autoridades nacionales, representantes de la sociedad civil y miembros del cuerpo diplomático acreditado en Uruguay.

El papa León XIV llegó a Uruguay: su primer destino en la gira de sudamérica

Estas actividades marcaron el inicio de una visita de tres días que combinará encuentros institucionales y celebraciones religiosas, en el marco de la gira apostólica que también incluye a Argentina y Perú.

Un encuentro con sacerdotes y religiosos en la Catedral Metropolitana

Entre las actividades previstas para este viernes se destacó la celebración de las Vísperas en la Catedral Metropolitana de Montevideo, dedicada a la Inmaculada Concepción y a los Santos Felipe y Santiago.

La ceremonia reunió a obispos, sacerdotes, diáconos, religiosos, religiosas y seminaristas, en uno de los primeros encuentros del Pontífice con la comunidad católica uruguaya.

La celebración de las Vísperas forma parte de la Liturgia de las Horas, una tradición de oración de la Iglesia católica que se realiza al finalizar la jornada.

Los mensajes de León XIV durante el vuelo hacia Sudamérica

Durante el trayecto desde Roma hacia Montevideo, León XIV envió telegramas a los jefes de Estado de diferentes países cuyos territorios sobrevoló, una práctica habitual en los viajes apostólicos.

El Papa León XIV está en Uruguay!!! 🇺🇾🇻🇦 https://t.co/lD9Z03Kjp9 — católico uruguayo🇻🇦🇺🇾 (@catholicuruguay) November 6, 2026

En uno de los mensajes, dirigido a Francia, el Pontífice expresó su deseo de que el país pudiera disfrutar de las bendiciones de Dios, especialmente de "la paz y la concordia".

También envió un saludo a Argelia, donde deseó "bendiciones de paz y prosperidad", mientras que para Mauritania pidió al Todopoderoso que concediera a la nación sus dones de "unidad y concordia".

Un llamado a la unidad y la paz entre las naciones

El Papa también hizo llegar sus buenos deseos a Senegal. "Que el Altísimo conceda a Senegal su protección divina", expresó en el telegrama enviado a las autoridades de ese país africano.

En el caso de Brasil, el Pontífice invocó sobre la nación "los dones de unidad y paz de Dios Todopoderoso", en un mensaje que acompañó su recorrido hacia el continente sudamericano.

Los telegramas reflejaron uno de los ejes habituales de los mensajes de León XIV: la importancia de la convivencia pacífica, la unidad entre los pueblos y el diálogo internacional.

Una gira apostólica que continuará por Argentina y Perú

La visita a Uruguay constituye la primera etapa del recorrido sudamericano del papa León XIV, que continuará posteriormente por Argentina y Perú.

El viaje adquirió una relevancia especial para la Iglesia católica de la región, debido al vínculo del Pontífice con Sudamérica y a la expectativa generada por su presencia.

Durante su estadía en territorio uruguayo, prevista hasta el domingo 8 de noviembre, el Papa desarrollará actividades religiosas y encuentros con distintos sectores de la sociedad, antes de continuar con las siguientes etapas de su gira.