Robaron en el panteón de Micaela García y en otras tumbas del cementerio municipal de Concepción del Uruguay

Robaron nueve placas de bronce de dos panteones del Cementerio Municipal de Concepción del Uruguay, entre ellos el que alberga los restos de Micaela García, la joven entrerriana víctima de femicidio en 2017, cuyo asesinato impulsó la sanción de una ley nacional que lleva su nombre. El hecho fue denunciado este viernes y se inició una investigación para identificar a los responsables.

Fuentes policiales confirmaron a Elonce que el robo afectó a dos panteones, de los cuales fueron sustraídas nueve placas en total. Uno de los sectores damnificados fue el Panteón de la familia Bruno, donde descansan los restos de Micaela García.

La denuncia fue presentada cerca del mediodía de este viernes en la Comisaría Segunda de Concepción del Uruguay. A partir de esa presentación, se iniciaron las actuaciones correspondientes para esclarecer lo ocurrido y determinar quiénes participaron de la sustracción de los elementos metálicos.

El padre de Micaela García descartó un ataque dirigido

En diálogo con el medio 03442, Néstor García, padre de Micaela, descartó que el robo estuviera dirigido específicamente contra su hija o que tuviera alguna relación con las actuaciones judiciales vinculadas al femicidio.

De esta manera, consideró que la sustracción de la placa formó parte de una serie de hechos delictivos que afectaron a numerosas tumbas del cementerio, sin que existieran indicios de una intencionalidad particular contra el panteón familiar.

La situación generó momentos de tensión e impotencia en las oficinas administrativas del Cementerio Municipal, hasta donde se acercaron numerosos familiares para denunciar los faltantes y constatar los daños ocasionados en las sepulturas de sus seres queridos.

El robo ocurrió en medio de un nuevo juicio por el femicidio

El vandalismo en el panteón de Micaela García se conoció mientras se desarrolla un nuevo juicio por su femicidio en los Tribunales de Gualeguay. En este proceso judicial se busca determinar la responsabilidad de Néstor Pavón, acusado como presunto coautor del asesinato de la joven ocurrido en abril de 2017.

La coincidencia temporal entre ambos acontecimientos generó especial repercusión debido a la trascendencia nacional que tuvo el crimen.

Dispondrán custodia policial permanente en el cementerio

Ante la gravedad de los hechos y la preocupación manifestada por los familiares de las personas fallecidas, desde la Jefatura Departamental de Policía informaron que se dispondrá una guardia de custodia durante las 24 horas en el Cementerio Municipal.

La medida buscará reforzar la vigilancia del predio y prevenir nuevos episodios de vandalismo y sustracción de elementos metálicos.

Mientras tanto, la Policía avanzó con las actuaciones correspondientes para esclarecer los robos, determinar el alcance de los daños e identificar a quienes participaron de los hechos.

Quién fue Micaela García y por qué su caso marcó a la Argentina

Micaela García tenía 21 años cuando fue víctima de femicidio en abril de 2017, en Gualeguay. Era estudiante de Educación Física y participaba activamente en iniciativas sociales y comunitarias vinculadas con la defensa de los derechos de las mujeres.

Su asesinato provocó una profunda conmoción nacional y puso en evidencia graves falencias en el abordaje judicial de la violencia de género. El caso se convirtió en una bandera de lucha para organizaciones sociales y colectivos feministas de todo el país.

Tras su muerte, sus padres impulsaron la Fundación Micaela García, con el objetivo de mantener vigente su compromiso social y promover acciones de prevención y concientización sobre la violencia contra las mujeres.

El impacto del femicidio impulsó la sanción de la Ley Micaela (Ley Nacional 27.499), aprobada por unanimidad en diciembre de 2018 por el Congreso de la Nación.

La normativa estableció la capacitación obligatoria en perspectiva de género y violencia contra las mujeres para todas las personas que desempeñan funciones públicas en los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Nación, independientemente de su jerarquía.

La legislación lleva el nombre de Micaela García como reconocimiento a su historia y a la lucha de su familia para prevenir nuevos hechos de violencia de género.