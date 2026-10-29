“Quiero obtener justicia por mi hija”: el testimonio de Andrea Lescano en el juicio por el femicidio de Micaela García

Andrea Lescano, madre de Micaela García, declaró este jueves durante la primera jornada del nuevo juicio contra Néstor Pavón, acusado como presunto coautor del femicidio de la joven ocurrido en abril de 2017 en Gualeguay. Ante el Tribunal, recordó cómo comenzó la búsqueda de su hija, las primeras comunicaciones que recibió y las dificultades que enfrentó para denunciar su desaparición.

Durante su declaración, Lescano expresó qué esperaba del proceso judicial que volvió a poner bajo investigación la participación de Pavón en el crimen por el que Sebastián Wagner ya fue condenado a prisión perpetua.

"Quiero obtener justicia por mi hija, saber realmente quién le ha quitado la vida", manifestó la madre de Micaela, al explicar qué buscaba con su participación en el debate.

La llamada que alertó sobre la desaparición

Lescano recordó que el primer aviso sobre la ausencia de Micaela llegó a través de Alejandro Jaquet, quien era novio de la joven. Según explicó, él intentó comunicarse reiteradamente con ella, pero no obtuvo respuesta.

"Me llamó su novio, Alejandro Jaquet, diciéndome que Micaela no respondía al teléfono, no había forma de poder contactarla, para ver si yo no tenía algún otro teléfono de alguna compañera, compañero", relató ante los jueces.

La mujer explicó que, después de recibir aquella comunicación, comenzó a llamar a los contactos que tenía de su hija para intentar obtener información sobre su paradero.

"Empecé a llamar a sus compañeros, los contactos que yo tenía y todos me decían lo mismo, de que la habían buscado por todos lados y que no la podían encontrar", recordó.

Micaela siempre avisaba dónde estaba

Uno de los aspectos que Lescano destacó durante su declaración fue que la falta de comunicación resultaba completamente inusual en su hija.

Según explicó, Micaela mantenía contacto con sus familiares y amigos y acostumbraba informar dónde se encontraba, por lo que su desaparición generó preocupación desde las primeras horas.

"Ellos ya habían buscado acá por todos lados, habían recorrido todos los lugares y no la podían encontrar, siendo que Mica jamás se retiraba o siempre estaba diciendo dónde estaba", sostuvo. La madre señaló que esa situación motivó que sus allegados comenzaran a recorrer diferentes lugares de Gualeguay, mientras ella intentaba comunicarse desde Colón, ciudad donde residía en aquel momento.

Las dificultades para denunciar la desaparición

Otro de los momentos centrales de su testimonio estuvo relacionado con las primeras gestiones realizadas ante la Policía para denunciar la desaparición de Micaela.

Lescano contó que, después del mediodía del 1° de abril de 2017, recibió una comunicación de Jessica, una de las amigas con las que vivía su hija, quien le informó que se encontraban en una comisaría junto a Carla.

"Me llama su amiga Jessica y con Carla, con quienes vivían, de que estaban en la comisaría haciendo, intentando hacer la denuncia de la desaparición de Mica y que no se la querían tomar porque todavía no había llegado a las 24 horas de desaparición", declaró. De acuerdo con su relato, en la dependencia policial les indicaron que la madre podía realizar la denuncia desde Colón y enviarla a Gualeguay para que fuera recibida.

La madre de Micaela tuvo que realizar dos denuncias

Ante esa situación, Lescano se dirigió a una dependencia policial de Colón para formalizar la presentación. Posteriormente, viajó hasta Gualeguay para ratificarla personalmente.

"Como yo estaba viviendo en Colón, que si yo hacía la denuncia en Colón, la pasaba por fax, ellos la podían tomar y después yo tenía que venir hasta acá a rectificar la denuncia, que fue lo que realmente hice", explicó. La mujer recordó que llegó a Gualeguay durante la noche, aproximadamente entre las 20 y las 21, para completar el trámite correspondiente.

Cuando le preguntaron si había realizado dos denuncias, una en Colón y otra en Gualeguay, respondió afirmativamente y precisó que ambas gestiones se efectuaron el 1° de abril de 2017, día en que comenzó la búsqueda de su hija.