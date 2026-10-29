Creciente del río Paraná: el Club de Pescadores está en alerta y realiza tareas de limpieza para proteger sus instalaciones

La creciente del río Paraná mantiene en alerta a las autoridades del Club de Pescadores de la capital entrerriana, donde el avance del agua ya modificó algunos sectores de la costa y obliga a realizar tareas permanentes de limpieza. Aunque las actividades náuticas continúan con normalidad, desde la institución siguen de cerca la evolución del nivel del río, que este jueves se ubicó en torno a los 4,25 metros.

Cristian Ulrich, el vicepresidente del club, explicó a Elonce que la institución se encuentra preparada para actuar ante un eventual agravamiento de la situación. “Nosotros estamos alerta a la inundación, al tratar de brindar ayuda en lo que podamos. Aparentemente va a tener un pico de unos días más y tal vez va a bajar”, señaló durante una recorrida por las instalaciones.

Uno de los sectores donde se advierten las consecuencias del aumento del caudal es el espigón. “No se puede controlar mucho la fisonomía del rio Paraná. Ya se comió un poco de lo que es el espigón que estaba agregado”, describió Ulrich. La situación genera preocupación ante la posibilidad de que el agua continúe avanzando sobre la infraestructura costera.

Camalotes, árboles y víboras: los riesgos que trae la creciente

Además del incremento del nivel del agua, las autoridades del club enfrentan la acumulación de vegetación y otros elementos arrastrados por la corriente. En la zona de las rampas se observa una importante presencia de camalotes, que requieren intervenciones constantes para mantener despejados los accesos.

“Hay que tener mucha precaución, sobre todo con los camalotes porque vienen árboles, madera y víboras”, advirtió el vicepresidente. En ese sentido, explicó que el personal de la institución trabaja diariamente para retirar los materiales que llegan hasta la costa.

Ulrich remarcó el trabajo constante que se realiza desde la institución que preside al detallar que se limpia, se seca continuamente y se sacan los camalotes. Detalló que esta vegetación es uno de los principales desafios que afronta sus actiidades de limpieza porque donde se acumulan hacen fuerza y rompen estructuras.

Las embarcaciones continúan saliendo con normalidad

Pese al panorama, la actividad náutica no sufrió interrupciones. La secretaria de la institución, Maria Beatriz Saenz, confirmó que las embarcaciones pueden utilizar las rampas y que no fue necesario implementar defensas adicionales por el momento.

“Las embarcaciones salen con total normalidad. De hecho, el sábado 24 hubo el torneo de la Fiesta del Pescador Deportivo, que está declarada de interés provincial y municipal, y salieron 40 embarcaciones sin ningún problema”, destacó.

Respecto de las medidas preventivas, aclaró que todavía no se colocaron bolsas de arena. “Por el momento en el club no hemos hecho esa actividad. De todos modos, nos estamos preparando, cuidando todo lo que tenemos”, aseguró.

Qué podría pasar si el río alcanza los cinco metros

Durante el móvil de Elonce se indicó que el Paraná se encontraba en 4,25 metros y que las estimaciones mencionadas durante la cobertura contemplaban una posible altura de 4,60 metros hacia el 10 de noviembre.

El tesorero del club, Horacio Bellati, consideró que esos niveles no representarían un inconveniente importante para las instalaciones. “Si llegara a 4,70 metros, no nos afectaría en absolutamente nada. Creo que podemos aguantar el agua hasta cinco metros. Ya más sí podría llegar a invadir las instalaciones”, estimó.

Bellati explicó que el Club de Pescadores cuenta con una ventaja respecto de otras instituciones ribereñas. “A diferencia del resto de los clubes de costa, tenemos dos metros más de altura”, afirmó. No obstante, las autoridades mantienen el monitoreo ante posibles cambios en las condiciones del río.

El estado del puente que fue reconstruido tras una tormenta

Otro de los puntos de atención es el puente de acceso, cuya cabecera del lado de la costanera sufrió importantes daños durante una tormenta ocurrida el 19 de febrero.

“El puente nunca se cayó, sino que se desarmó toda la cabecera que lo sostenía”, aclaró Bellati. La situación obligó a la comisión directiva, que llevaba pocos meses de gestión, a afrontar una reparación de gran magnitud.

Según explicó, la reconstrucción fue financiada íntegramente con recursos del club y contó con colaboración de empresas y particulares, especialmente mediante el aporte de maquinaria. “Nosotros lo pagamos íntegramente. Colaboraron empresas, un socio y toda la gente fue muy solidaria con nosotros”, recordó.

Finalmente, el tesorero llevó tranquilidad sobre la resistencia de la estructura ante la actual creciente. “Con respecto al puente, no hay ningún problema. La obra está muy bien hecha. Fuimos evaluándola con profesionales, con técnicos, así que no creemos que vuelva a pasar”, sostuvo.

Mientras aguardan la evolución del Paraná, las autoridades del Club de Pescadores mantienen las tareas preventivas y la limpieza de la costa, con el objetivo de preservar las instalaciones y garantizar la continuidad de las actividades.