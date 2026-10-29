Básquet 3x3: Entre Ríos ganó sus dos primeros partidos y busca avanzar a los playoffs

REDACCIÓN ELONCE
El seleccionado entrerriano de básquet 3x3 venció a Santa Fe y La Rioja en los Juegos Argentinos Urbanos 2026. Los jugadores dialogaron con Elonce sobre el debut, la adaptación al formato y las expectativas para el partido ante Río Negro.
El seleccionado de Entre Ríos de básquet 3x3 comenzó con dos victorias su participación en los Juegos Argentinos Urbanos (JAUR 2026), que se desarrollan del 28 al 31 de octubre en el municipio de Malvinas Argentinas, provincia de Buenos Aires. El equipo masculino superó a Santa Fe por 15 a 13 en tiempo suplementario y posteriormente derrotó a La Rioja por 15 a 10, resultados que lo posicionaron favorablemente para buscar la clasificación a los playoffs.
El plantel está integrado por Mateo Jacob, Santino Galli, Franco Tomiozzo y Franco Sánchez, bajo la dirección técnica de Francisco Silvestrini. Los representantes provinciales compiten en el Grupo C, una de las cuatro zonas conformadas por cuatro equipos cada una.
En comunicación con El Once Deportivo, programa que se emite por Elonce Radio & Streaming FM 98.7, los jugadores analizaron el comienzo del torneo, las dificultades para adaptarse al reglamento y las expectativas para los próximos encuentros.
Una convocatoria inesperada y poco tiempo de preparación
Franco Tomiozzo explicó que la participación surgió a partir de una convocatoria de la Federación, que contactó a jugadores de distintos clubes para conformar el equipo provincial. La preparación fue breve porque los convocados también disputaban competencias con sus respectivas instituciones.
"La verdad que fue todo improvisado. La Federación llamó a cada uno de los jugadores", relató Tomiozzo, quien señaló que el grupo pudo reunirse para entrenar apenas un día antes de viajar.
El basquetbolista destacó el trabajo del entrenador para transmitir los conceptos tácticos y explicar las particularidades del reglamento. La delegación realizó una práctica el lunes y emprendió viaje hacia Buenos Aires el martes a las 6 de la mañana.
Un debut ajustado ante Santa Fe
El primer encuentro representó un desafío para los entrerrianos, que debieron adaptarse rápidamente a una modalidad diferente del básquet tradicional. Frente a Santa Fe, el partido se definió en tiempo suplementario, con victoria por 15 a 13.
"Fue un partido difícil por los nervios", reconoció Tomiozzo, quien explicó que el equipo todavía estaba incorporando algunas reglas específicas de la competencia.
El triunfo llegó mediante un lanzamiento de dos puntos de Santino Galli. Los jugadores señalaron que las principales diferencias respecto del básquet cinco contra cinco estuvieron relacionadas con el contacto físico, la reposición de la pelota y determinadas situaciones reglamentarias.
Una victoria más amplia frente a La Rioja
En su segunda presentación, Entre Ríos mostró una mejor adaptación y consiguió imponerse a La Rioja por 15 a 10. El resultado llegó después de un trabajo de observación del rival y de una planificación defensiva realizada junto con el entrenador.
"Estuvimos haciendo un mini scouting para ver cómo jugaban ellos", explicó Tomiozzo, quien señaló que el análisis previo permitió identificar las características de los jugadores riojanos.
El basquetbolista destacó que Silvestrini colaboró con el estudio de las fortalezas y debilidades individuales de los adversarios, lo que facilitó la organización defensiva. De esta manera, el conjunto entrerriano consiguió una victoria con mayor diferencia que en el debut.
La adaptación de los jugadores entrerrianos
Franco Sánchez, oriundo de Santa Elena, explicó que la integración al plantel no presentó mayores dificultades, pese a que sus compañeros pertenecen a equipos de Paraná.
"Ya nos conocemos bastante de estar jugando en contra", expresó el basquetbolista, quien recordó que compartió experiencias deportivas anteriores con Santino Galli, tanto en categorías formativas como en competencias federales.
Por su parte, Galli reconoció que el básquet 3x3 presenta características particulares. "Es un formato complejo, porque es muy diferente a las reglas de 5 contra 5", sostuvo. Además, destacó el acompañamiento del entrenador para comprender el reglamento y mejorar el rendimiento colectivo.
Santino Galli llegó al torneo después de una lesión
Durante la entrevista, Galli también se refirió a la lesión que sufrió en un encuentro frente a Quique por la Liga Provincial, situación que había puesto en duda su participación en los Juegos Argentinos Urbanos.
"Tuve un esguince medio en el hombro, un golpe fuerte en una cortina que me dejó afuera tres semanas. Perdí dos partidos", relató el jugador.
Sin embargo, explicó que pudo completar la recuperación y llegar en condiciones para integrar el seleccionado provincial. Su participación resultó importante en el debut, cuando convirtió el lanzamiento decisivo frente a Santa Fe.
El próximo objetivo: Río Negro y los playoffs
Entre Ríos cerrará su participación en la fase de grupos este viernes 30 de octubre, cuando enfrente a Río Negro desde las 11:05. El resultado será importante para determinar su ubicación definitiva en el Grupo C y sus posibilidades de avanzar a la siguiente instancia.
Consultados sobre el rival, los jugadores señalaron que observaron algunos de sus encuentros y analizaron sus características. "No hay que subestimar a ningún equipo. Cada uno tiene cualidades diferentes", manifestó Franco Sánchez.
El basquetbolista también expresó confianza en las posibilidades del seleccionado: "Ya tenemos nuestras estrategias defensivas y ofensivas. Después es cuestión de poder plasmarlo en el partido".
Cómo continuará el torneo de básquet 3x3
El campeonato está organizado en cuatro zonas de cuatro equipos. Los dos primeros de cada grupo avanzarán a los playoffs, que se disputarán durante la tarde del viernes 30 de octubre.
Las semifinales, el partido por el tercer puesto y la final se jugarán el sábado 31. El encuentro decisivo por el título está programado para las 12:55.
Los representantes entrerrianos también observaron partidos de otros seleccionados, como Córdoba, Mendoza, San Luis y FEBAMBA, con el objetivo de conocer a los posibles rivales de las instancias eliminatorias.