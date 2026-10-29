La Liga Profesional confirmó el nuevo formato para 2027: cómo se jugará y qué cambia

La Liga Profesional de Fútbol confirmó el nuevo formato del torneo argentino para 2027, que mantendrá los 30 equipos en Primera División, pero modificará el sistema de competencia. La principal novedad será que todos los clubes se enfrentarán al menos una vez durante la temporada, con un clásico por semestre y tres títulos en juego.

La decisión se tomó durante una reunión del Comité Ejecutivo realizada en las oficinas de la Liga Profesional, en Puerto Madero. La propuesta fue aprobada por mayoría, con River Plate como el único club que votó en contra. Estudiantes de La Plata también manifestó su rechazo, aunque no pudo participar de la votación.

El Club Estudiantes de La Plata informa a sus socios, socias, hinchas y a la comunidad en general que, en la reunión del Comité Ejecutivo de la Liga Profesional de Fútbol realizada este mediodía, la institución estuvo representada por el dirigente Juan Martín Cerolini, quien no se encuentra habilitado para participar de las votaciones. No obstante, a través de su presidente, Juan Sebastián Verón, Estudiantes ratifica su acompañamiento al voto del Club Atlético River Plate y reafirma su compromiso con las propuestas de cambio que contribuyan a mejorar el fútbol argentino. — Estudiantes de La Plata (@EdelpOficial) October 29, 2026

El nuevo esquema conservará los torneos Apertura y Clausura, cada uno con 15 fechas y una instancia de playoffs entre los 16 mejores equipos. Además, se mantendrá la Tabla Anual, que determinará un tercer campeón, las clasificaciones a las copas internacionales y uno de los descensos.

Cómo se jugará la Liga Profesional en 2027

El Torneo Apertura 2027 comenzará en enero y se extenderá hasta junio. Durante las primeras 15 jornadas, cada equipo enfrentará a 15 rivales diferentes. Los 16 mejores ubicados avanzarán a los playoffs, que se disputarán a partido único hasta definir al campeón.

El Clausura comenzará en agosto y finalizará en diciembre. En esta segunda etapa, los clubes enfrentarán a los 14 rivales restantes y volverán a jugar contra su clásico adversario, esta vez con la localía invertida. De esta manera, cada institución disputará 30 partidos de fase regular durante el año.

La tabla de posiciones se reiniciará para el Clausura, pero los puntos obtenidos en ambos campeonatos se acumularán en una clasificación general. El equipo que termine primero en esa Tabla Anual también será consagrado campeón, independientemente de los ganadores del Apertura y el Clausura.

Se mantendrán los playoffs y habrá dos fechas menos

El presidente de Argentinos Juniors, Cristian Malaspina, explicó los principales aspectos del nuevo sistema después de la reunión.

“Recién se ha elegido por mayoría este pequeño cambio que se ha analizado en los últimos días con respecto al torneo 2027, de hacer un torneo donde jueguen todos los equipos contra todos los equipos en un formato muy similar al que venimos participando”, señaló.

El dirigente detalló que los playoffs conservarán su modalidad de eliminación directa. “En el Apertura vamos a clasificar a los playoffs del 1° al 16°. Obviamente el 1° va a jugar contra el 16°, el 2° contra el 15°”, explicó.

Por su parte, el presidente de Banfield, Matías Mariotto, confirmó que el calendario tendrá dos fechas menos respecto de 2026. Esto se deberá a la eliminación de los encuentros interzonales definidos por sorteo.

Qué pasará con los descensos y las copas internacionales

La Liga Profesional también resolvió mantener los dos descensos directos a la Primera Nacional. Uno se determinará mediante el sistema de promedios y el otro por la ubicación en la Tabla Anual.

En cuanto a las competencias internacionales, se conservarán los criterios actuales de clasificación. De esta manera, el tercer puesto de la tabla general continuará otorgando el acceso a la Fase 2 de la Copa Libertadores.

“Fue un tema que se trató, pero por amplia mayoría se definió que va a seguir el formato que teníamos”, afirmó Malaspina, quien descartó modificaciones inmediatas en la distribución de las plazas internacionales.

Por otra parte, Lanús presentó una propuesta para evaluar la incorporación de una Promoción a partir de 2028. La iniciativa será analizada por una comisión en próximas reuniones.

River votó en contra y pidió un torneo de 20 equipos

River Plate fue la única institución que rechazó formalmente el nuevo formato. Durante el encuentro, sus representantes insistieron en la necesidad de reducir la cantidad de participantes de Primera División a 20 clubes.

“Solamente River planteó la postura del Torneo de 20 equipos. En la mesa también se planteó con la moción de quién estaría de acuerdo con diez descensos. Ningún club estaba convencido y de acuerdo en fomentar diez descensos masivos en el fútbol argentino”, explicó Malaspina.

Estudiantes de La Plata respaldó públicamente la postura del Millonario mediante sus redes sociales. Sin embargo, no pudo intervenir en la votación porque Juan Sebastián Verón y Pascual Caiella, los dirigentes habilitados para participar del Comité Ejecutivo, se encontraban suspendidos.

El VAR semiautomático llegará al fútbol argentino

Otra de las novedades anunciadas durante la reunión fue la implementación del VAR semiautomático en la Primera División, una herramienta tecnológica destinada a mejorar la detección de posiciones adelantadas.

Malaspina adelantó que la primera experiencia se realizará en la final prevista para el 12 de diciembre de 2026, mientras que su utilización en todos los estadios de Primera División se proyectó para el segundo semestre de 2027.

“Se viene el VAR semiautomático en el fútbol argentino a partir del año que viene. El primer caso de éxito va a ser la final del 12 de diciembre de este año”, expresó el dirigente.