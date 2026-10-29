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Haciendo Comunidad Cierre del Mes de la Inclusión

Con música, deportes y talleres, Paraná celebra el Festival "Compartir para Incluir"

La Municipalidad de Paraná organizó una jornada de integración con actividades recreativas, deportivas y culturales. Participaron instituciones vinculadas a la discapacidad y se presentaron trabajos realizados en talleres de formación laboral.

29 de Octubre de 2026
Compartir para Incluir: música, deportes y talleres en Paraná
Compartir para Incluir: música, deportes y talleres en Paraná Foto: (Elonce)

REDACCIÓN ELONCE

La Municipalidad de Paraná organizó una jornada de integración con actividades recreativas, deportivas y culturales. Participaron instituciones vinculadas a la discapacidad y se presentaron trabajos realizados en talleres de formación laboral.

El Festival "Compartir para Incluir" se realiza este jueves en Plaza Mujeres Entrerrianas de Paraná, con una jornada de actividades recreativas, deportivas y culturales destinada a promover la integración de personas con y sin discapacidad. La propuesta marca el cierre del Mes de la Inclusión, durante el cual se desarrollaron talleres y capacitaciones.

 

(Elonce)
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La actividad es impulsada por la Municipalidad de Paraná, a través de la Dirección General de Políticas de Integración y Discapacidad y el Centro Educativo Municipal de Integración (CEMI). La convocatoria reúne a distintas instituciones, familias y vecinos en un espacio abierto a la comunidad.

 

Guillermina Brunner, responsable de la Subsecretaría de Educación Formal y No Formal municipal, explicó a Elonce que el objetivo es llevar la inclusión a la práctica. "Que no quede solamente en la palabra, sino poder integrar a los que no tienen una discapacidad con los que tienen", expresó.

 

Guillermina Brunner, de la Subsecretar&iacute;a de Educaci&oacute;n Formal y No Formal municipal (Elonce)
Guillermina Brunner, de la Subsecretaría de Educación Formal y No Formal municipal (Elonce)

 

Actividades recreativas y talleres de formación

 

Durante la jornada, los participantes compartieron clases de zumba, partidos de fútbol y circuitos con bicicletas públicas municipales. También se desarrolló una radio abierta, donde personas con discapacidad pudieron contar sus experiencias.

 

"Es importante darles voz a ellos mismos, que cuenten sobre sus discapacidades y cómo las viven, para romper esas barreras, esos miedos y esos prejuicios", destacó Brunner.

 

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Además, participaron instituciones como APAFADI, APadeA, APANA, San Francisco de Asís y TEA Azul. Se exhibieron producciones de talleres de oficios vinculados con panificación, elaboración de dulces, huerta y sublimación, entre otras propuestas de capacitación.

 

Un espacio para visibilizar la discapacidad

 

La funcionaria remarcó que estas actividades también permiten mostrar las oportunidades de formación e inserción laboral. "Las personas con discapacidad también estudian, trabajan, tienen amigos y familia", sostuvo.

 

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Brunner valoró el trabajo conjunto entre instituciones y áreas municipales para sostener iniciativas que promuevan la participación comunitaria durante todo el año.

 

Finalmente, invitó a los vecinos a acercarse y acompañar a las organizaciones. "A cualquiera de estas instituciones les hace muy bien que se acerquen, que apoyen y que difundan todo lo que se hace", concluyó.

 

Realizan el festival "Compartir para incluir" en Plaza Mujeres Entrerrianas

Temas:

Plaza Mujeres Entrerrianas Paraná personas con discapacidad Mes de la Inclusión festival
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