Con música, deportes y talleres, Paraná celebra el Festival "Compartir para Incluir"

REDACCIÓN ELONCE
La Municipalidad de Paraná organizó una jornada de integración con actividades recreativas, deportivas y culturales. Participaron instituciones vinculadas a la discapacidad y se presentaron trabajos realizados en talleres de formación laboral.
El Festival "Compartir para Incluir" se realiza este jueves en Plaza Mujeres Entrerrianas de Paraná, con una jornada de actividades recreativas, deportivas y culturales destinada a promover la integración de personas con y sin discapacidad. La propuesta marca el cierre del Mes de la Inclusión, durante el cual se desarrollaron talleres y capacitaciones.
La actividad es impulsada por la Municipalidad de Paraná, a través de la Dirección General de Políticas de Integración y Discapacidad y el Centro Educativo Municipal de Integración (CEMI). La convocatoria reúne a distintas instituciones, familias y vecinos en un espacio abierto a la comunidad.
Guillermina Brunner, responsable de la Subsecretaría de Educación Formal y No Formal municipal, explicó a Elonce que el objetivo es llevar la inclusión a la práctica. "Que no quede solamente en la palabra, sino poder integrar a los que no tienen una discapacidad con los que tienen", expresó.
Actividades recreativas y talleres de formación
Durante la jornada, los participantes compartieron clases de zumba, partidos de fútbol y circuitos con bicicletas públicas municipales. También se desarrolló una radio abierta, donde personas con discapacidad pudieron contar sus experiencias.
"Es importante darles voz a ellos mismos, que cuenten sobre sus discapacidades y cómo las viven, para romper esas barreras, esos miedos y esos prejuicios", destacó Brunner.
Además, participaron instituciones como APAFADI, APadeA, APANA, San Francisco de Asís y TEA Azul. Se exhibieron producciones de talleres de oficios vinculados con panificación, elaboración de dulces, huerta y sublimación, entre otras propuestas de capacitación.
Un espacio para visibilizar la discapacidad
La funcionaria remarcó que estas actividades también permiten mostrar las oportunidades de formación e inserción laboral. "Las personas con discapacidad también estudian, trabajan, tienen amigos y familia", sostuvo.
Brunner valoró el trabajo conjunto entre instituciones y áreas municipales para sostener iniciativas que promuevan la participación comunitaria durante todo el año.
Finalmente, invitó a los vecinos a acercarse y acompañar a las organizaciones. "A cualquiera de estas instituciones les hace muy bien que se acerquen, que apoyen y que difundan todo lo que se hace", concluyó.