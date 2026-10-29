Conmoción en Misiones: hallaron a una pareja asesinada a puñaladas y a su hijo de 2 años ileso en un auto

Una pareja fue hallada asesinada a puñaladas en Misiones y su hijo de 2 años fue encontrado con vida dentro del automóvil familiar. El estremecedor episodio ocurrió este jueves por la mañana en un camino rural de la localidad de Los Helechos, donde las autoridades iniciaron una investigación para esclarecer el doble homicidio.

Según informó el sitio Misiones Online, las víctimas fueron identificadas como Sergio Adrián Schulz, de 39 años, y Griselda Yamilla Gritzmacher, de 29, ambos domiciliados en Oberá. Según la información policial, se dedicaban a la comercialización de electrodomésticos y fueron encontrados junto a un Ford Fiesta Kinetic negro.

(Misiones Online)

El hallazgo se produjo alrededor de las 8:30 de este jueves 29 de octubre, sobre la picada Sargento Cabral, a unos 750 metros de la ruta provincial 5. Trabajadores municipales que llegaron al lugar descubrieron al pequeño dormido dentro del vehículo y dieron aviso a las autoridades.

Cómo encontraron a las víctimas y al niño

Cuando los efectivos de la comisaría local arribaron al sitio, constataron que el cuerpo del hombre se encontraba en el asiento del acompañante, mientras que el de la mujer estaba tendido junto al lateral izquierdo del automóvil.

Ambos presentaban heridas cortantes y punzocortantes compatibles con un ataque con arma blanca. Los investigadores trabajan para determinar cómo se produjo la agresión y establecer quiénes fueron los responsables.

En tanto, el niño fue asistido inicialmente por trabajadores municipales y trasladado a un Centro de Atención Primaria de la Salud (CAPS), donde recibió atención médica preventiva y contención psicológica. Se confirmó que estaba ileso.

Investigan las circunstancias del doble homicidio

Fuentes policiales indicaron que la pareja también tenía otro hijo, de 9 años, quien permanecía desde el miércoles bajo el cuidado de su abuela materna. Ambos menores se encuentran fuera de peligro.

La investigación está encabezada por el juez Diego Lafatta, titular del Juzgado de Instrucción N.º 1 de Oberá, quien supervisa las tareas periciales desarrolladas en el escenario del crimen.

En el lugar trabajan médicos forenses, especialistas de Bioquímica y efectivos de la División Policía Científica de la Unidad Regional II. Los investigadores recolectan rastros y otros elementos que permitan reconstruir la secuencia del ataque e identificar a los responsables del doble homicidio que conmociona a Misiones.