El FMI pidió mantener el rumbo económico en Argentina, pero reclamó más crecimiento y empleo

El FMI recomendó al Gobierno argentino mantener la implementación del programa económico y avanzar en medidas que permitan traducir la estabilización en mayor crecimiento y empleo. Su vocera, Julie Kozack, también señaló que la acumulación de reservas es fundamental para reducir el riesgo país.

La funcionaria se expresó este jueves durante una conferencia de prensa en Washington. Ante las consultas sobre la actividad económica, sostuvo que el organismo y las autoridades argentinas coinciden en la necesidad de extender los beneficios de la estabilización.

Sobre el riesgo país, Kozack evitó anticipar su evolución y aconsejó continuar con las políticas acordadas. Remarcó especialmente la importancia de fortalecer la posición externa mediante una mayor acumulación de reservas internacionales netas, según informó Ámbito.

Las medidas que el Fondo plantea para impulsar la actividad

La vocera del FMI detalló cuatro líneas de acción acordadas con el Gobierno para favorecer el crecimiento. La primera consiste en profundizar los mercados de capitales y de crédito hipotecario, con el objetivo de ampliar el financiamiento para la inversión privada y sostener la demanda interna.

La segunda apunta a mejorar la flexibilidad del mercado laboral. Según explicó Kozack, el organismo considera que esa medida contribuiría a la creación de puestos de trabajo en el sector privado.

Las otras dos prioridades son avanzar con las concesiones de infraestructura adjudicadas recientemente y facilitar la ejecución de inversiones bajo el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI). La funcionaria sostuvo que estas iniciativas buscan fortalecer la actividad y el empleo a lo largo del tiempo.

La revisión del acuerdo y el desembolso pendiente

Las declaraciones se produjeron después del entendimiento técnico anunciado esta semana para la tercera revisión del programa con la Argentina. Ese acuerdo todavía requiere la aprobación del Directorio Ejecutivo del FMI.

Si se completa esa instancia, el país podría acceder a un desembolso de aproximadamente USD 900 millones. El organismo prevé que el Directorio trate la revisión a principios de diciembre, una vez cumplidos los pasos restantes.

Julie Kozack vocera del FMI.

Kozack explicó que el paquete acordado tiene tres objetivos: sostener la baja de la inflación, fortalecer la capacidad de la economía para enfrentar dificultades y potenciar el crecimiento. También señaló el compromiso de las autoridades con el equilibrio financiero de las cuentas públicas.

Reservas, financiamiento y metas fiscales

El entendimiento mantiene como referencia un superávit primario del 1,4% del PBI para 2026 y un esfuerzo fiscal similar en 2027. El resultado primario mide la diferencia entre ingresos y gastos antes del pago de intereses de la deuda.

En materia monetaria, el programa contempla continuar con metas sobre los agregados monetarios y preservar la flexibilidad del tipo de cambio dentro del régimen de bandas. El Fondo también planteó mejoras en la gestión de la liquidez y en la asignación del crédito.

La estrategia incluye seguir reconstruyendo reservas y obtener financiamiento en divisas para afrontar las obligaciones del país. Entre las fuentes previstas se encuentran los mercados locales de capitales, los socios oficiales y los ingresos por privatizaciones.