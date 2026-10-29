Molinos ingresará al negocio de productos de limpieza

Molinos Río de la Plata acordó la compra de Grupo Ayudín, la compañía que comercializa reconocidas marcas de productos de limpieza y cuidado del hogar como Ayudín, Poett, Trenet, Mortimer y Selton. La empresa de la familia Pérez Companc alcanzó un entendimiento con Apex Capital y Superior Brands para adquirir el negocio, que cuenta con operaciones en Argentina, Uruguay y Paraguay.

La adquisición representará el ingreso de Molinos al mercado de productos de limpieza, un sector en el que hasta ahora no tenía participación directa con marcas propias de esta magnitud. La compañía, tradicionalmente dedicada a la producción y comercialización de alimentos, ampliará así su presencia en el consumo masivo.

El monto de la operación no fue informado. Según el comunicado oficial, la compra se concretaría durante las próximas semanas, una vez cumplidas las condiciones habituales para este tipo de transacciones. Morgan Stanley actuó como asesor financiero exclusivo de Apex Capital y SB Platform.

Grupo Ayudín cuenta con un portafolio de productos que incluye lavandinas, limpiadores, quitamanchas, insecticidas y repelentes. Entre sus marcas se encuentran Ayudín, Poett, Trenet, Mortimer, Selton, Agua Jane y Pinoluz.

La operación comprende dos plantas industriales, ubicadas en las provincias de Buenos Aires y San Juan, además de un centro de distribución y oficinas comerciales en Argentina, Uruguay y Paraguay. En total, el grupo emplea a aproximadamente 450 personas.

Con esta adquisición, Molinos incorporará una estructura industrial y comercial con presencia en supermercados, mayoristas y comercios de cercanía. La empresa sumará estos productos a su cartera de alimentos, que incluye marcas como Matarazzo, Lucchetti, Gallo, Cocinero, Granja del Sol, Exquisita y La Salteña.

La estrategia de Molinos para ampliar sus negocios

El CEO de Molinos Río de la Plata, Agustín Llanos, destacó la importancia de la operación para la expansión de la compañía.

"Desde hace más de 120 años, trabajamos cada día desarrollando marcas y propuestas de valor que acompañan a millones de consumidores. En este intenso trayecto, Molinos ha ido del campo al ingrediente, del ingrediente a la cocina, de la cocina a la mesa y, hoy, de la mesa a cada rincón del hogar", sostuvo.

El ejecutivo también se refirió a los objetivos de crecimiento de la empresa. "Así queremos seguir creciendo: con nuestra experiencia como punto de partida y sumando nuevos conocimientos y capacidades para atender las necesidades de nuestros consumidores", agregó.

La adquisición se enmarca en una estrategia de diversificación que comenzó a tomar forma en 2024, cuando Molinos modificó su estatuto para permitir inversiones en nuevas categorías, entre ellas higiene personal, limpieza y cuidado del hogar.

Grupo Ayudín había sido adquirido en 2024

La historia reciente de Grupo Ayudín comenzó en marzo de 2024, cuando Apex Capital, junto con inversores vinculados al Grupo Mariposa, adquirió las operaciones de la multinacional estadounidense Clorox en Argentina, Uruguay y Paraguay.

Aquella transacción marcó la salida de Clorox de esos mercados y permitió la conformación de una nueva compañía que conservó las marcas, las instalaciones industriales y la estructura comercial.

Sin embargo, poco más de dos años después, sus accionistas iniciaron un proceso de venta que despertó el interés de distintas empresas argentinas.

Según había informado Ámbito en junio, Molinos Río de la Plata y Newsan figuraban entre los principales interesados en adquirir Grupo Ayudín. Las negociaciones estuvieron atravesadas por diferencias respecto de la valuación de la compañía, ya que los potenciales compradores se resistían a pagar más de 100 millones de dólares.

Finalmente, Molinos alcanzó un acuerdo con los actuales propietarios, aunque el precio definitivo no trascendió.

La operación todavía deberá completar los pasos previstos antes de formalizarse. Una vez concretada, Molinos incorporará las marcas de Grupo Ayudín y ampliará sus actividades hacia el segmento de limpieza y cuidado del hogar. (Fuente: Ámbito)