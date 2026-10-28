Industria electrónica en crisis: el 42% de las empresas produjo menos y el 35% redujo personal

La industria electrónica, electromecánica y luminotécnica registró un deterioro de su actividad durante el tercer trimestre de 2026, con una caída de la producción en el 42% de las empresas relevadas y una reducción de personal en el 35% de las compañías. Los datos surgieron del último informe de la Cámara Argentina de Industrias Electrónicas, Electromecánicas y Luminotécnicas (CADIEEL), que también advirtió sobre la postergación de inversiones.

El relevamiento mostró que, mientras el 42% de las firmas produjo menos que en el mismo período de 2025, el 35% mantuvo sus niveles de actividad y solamente el 23% consiguió incrementarlos. Entre las compañías que registraron retrocesos, la contracción promedio de la producción alcanzó el 36%, frente al 31% informado durante el segundo trimestre.

Los resultados reflejaron las dificultades que atravesaron las empresas vinculadas con la electrónica, la energía, los productos de baja tensión y la iluminación.

Según el informe, la caída de las ventas y la incertidumbre económica y política fueron señaladas por las firmas como los principales factores que condicionaron sus decisiones productivas.

El 35% de las empresas redujo su personal

El deterioro de la actividad también tuvo consecuencias sobre el empleo. De acuerdo con CADIEEL, el 35% de las compañías redujo su dotación de trabajadores durante el tercer trimestre, mientras que apenas el 11% incorporó personal.

Esta diferencia evidenció que las decisiones de reducción de planteles superaron ampliamente a las nuevas contrataciones, en un contexto de menor actividad y expectativas moderadas para los próximos meses.

El informe también expuso que las empresas mantuvieron una postura cautelosa respecto de la posibilidad de ampliar sus operaciones. La mayoría no identificó condiciones favorables para incrementar la producción o incorporar nuevos trabajadores.

Ocho de cada diez empresas no prevén inversiones

Uno de los indicadores más significativos del relevamiento estuvo relacionado con los proyectos de inversión. El 81% de las empresas aseguró que no tenía previsto invertir durante el cuarto trimestre de 2026, mientras que solamente el 19% manifestó intenciones de hacerlo.

La cifra representó un retroceso respecto del informe anterior. Durante el segundo trimestre, el 33% de las compañías proyectaba realizar inversiones en el período siguiente, por lo que la proporción de firmas con planes de expansión disminuyó 14 puntos porcentuales.

La caída de las ventas y la incertidumbre sobre la evolución de la economía fueron mencionadas entre los principales obstáculos para ampliar la capacidad productiva.

Qué esperan las empresas para el cierre de 2026

Las perspectivas para el último trimestre del año mostraron que la mayoría de las compañías esperaba mantener sus niveles de actividad, sin anticipar una recuperación significativa.

Según CADIEEL, el 62% de las firmas proyectó estabilidad en la producción, mientras que el 23% esperaba incrementarla y el 15% anticipaba una nueva disminución.

En comparación con el relevamiento anterior, se redujo del 30% al 23% la proporción de empresas que preveía aumentar su producción. En tanto, las expectativas de estabilidad crecieron del 55% al 62%.

Respecto de las ventas, el 54% de las compañías esperaba mantener sus niveles, mientras que el 23% proyectaba una mejora y otro 23% anticipaba una caída.

Las expectativas sobre la demanda interna también fueron moderadas: el 66% no esperaba variaciones, el 15% preveía un incremento y el 19% estimaba una disminución.

La mayoría de las fábricas trabajó por debajo de su capacidad

Otro de los datos relevantes estuvo vinculado con la utilización de la capacidad instalada. El informe señaló que el 65% de las empresas operó utilizando como máximo el 60% de su capacidad productiva durante el tercer trimestre.

Esto significó que una proporción importante de las compañías mantuvo parte de sus instalaciones y recursos disponibles sin utilizar, en un escenario de demanda limitada.

Los resultados de CADIEEL se conocieron en un contexto de baja utilización de la capacidad industrial a nivel nacional. Según el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), la industria manufacturera argentina utilizó el 58,5% de su capacidad instalada en agosto de 2026, frente al 59,6% registrado durante el mismo mes del año anterior.

Si bien ambos relevamientos utilizaron metodologías y universos diferentes, los indicadores reflejaron dificultades para aprovechar plenamente la capacidad productiva disponible.

El informe de CADIEEL incluyó empresas de cuatro segmentos industriales: electrónica y energía, con una participación del 27% cada uno, y productos de baja tensión e iluminación, con el 23% respectivamente.