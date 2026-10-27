Una histórica empresa textil argentina entró en concurso preventivo con una deuda de $1.580 millones

Planeta Agua, fabricante de la marca de indumentaria deportiva y trajes de baño Class Life, ingresó en concurso preventivo tras acumular deudas bancarias, fiscales y laborales. La firma atribuyó sus dificultades a la caída de las ventas y la competencia de Shein y Temu.
La empresa Planeta Agua, dueña de Class Life, entró en concurso preventivo con una deuda declarada de $1.581 millones. La firma familiar, dedicada a la fabricación de ropa deportiva y trajes de baño femeninos, busca renegociar sus obligaciones financieras para sostener su actividad, en medio de una crisis que atribuye a la caída del consumo y a la competencia de plataformas internacionales de comercio electrónico.
La medida fue dispuesta por el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Comercial Nº 17, Secretaría Nº 33, a cargo de la jueza María Virginia Villarroel. El expediente fue encuadrado como un gran concurso debido al volumen del pasivo y a la cantidad de acreedores involucrados.
Fundada en 1985 por Alberto Pardo y Norma Andematten, Planeta Agua cuenta con un taller de corte y confección en el barrio porteño de Palermo. Según su presentación judicial, mantiene dos locales comerciales en esa zona, además de un canal de ventas por internet y una red de clientes mayoristas. Los registros de agosto de 2026 indican que emplea a 32 trabajadores.
La caída de las ventas y la competencia de Shein y Temu
En su presentación ante la Justicia, la compañía explicó que sus dificultades financieras comenzaron a profundizarse después de la pandemia de 2020, cuando se produjo una reducción de sus márgenes de rentabilidad.
Los balances reflejaron pérdidas operativas de $90 millones en 2023, $315,8 millones en 2024 y $130,6 millones en 2025. Durante ese período, la empresa recurrió al financiamiento bancario para sostener sus operaciones, pero aseguró que esa alternativa se agotó entre julio y agosto de 2026.
La firma también señaló que la retracción del consumo interno y el crecimiento de plataformas internacionales como Shein y Temu afectaron sus expectativas comerciales. Según su evaluación, el ingreso de prendas importadas a precios competitivos redujo las posibilidades de venta de la producción nacional.
“Ante la marcada contracción de la demanda, si bien disminuyó sus costos operativos, las ventas proyectadas por la empresa para este año en curso fueron menores a las expectativas”, sostuvo la compañía en su presentación judicial.
Cuánto debe la empresa dueña de Class Life
De acuerdo con la documentación presentada, Planeta Agua declaró un pasivo total de $1.581 millones, frente a activos por aproximadamente $1.691 millones, integrados principalmente por mercadería almacenada y maquinaria destinada a la confección.
Las obligaciones se distribuyen entre entidades financieras, organismos tributarios, compromisos laborales y proveedores.
Deudas bancarias: $696,3 millones, correspondientes a compromisos con Banco Credicoop, Banco Macro, Banco Provincia y BBVA.
Obligaciones fiscales: $440,9 millones, vinculados con ARCA y la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos (AGIP).
Deudas laborales y previsionales: $315,7 millones, por aportes de seguridad social, obra social, ART y contribuciones sindicales.
Proveedores: $128,6 millones, correspondientes a talleres externos, insumos textiles y materias primas, indicó La Nación.
Según los registros del Banco Central de la República Argentina, la compañía también acumuló diez cheques rechazados por un monto aproximado de $20 millones.
La Justicia busca garantizar la continuidad de la actividad
Ante la acumulación de obligaciones vencidas y reclamos de acreedores, la empresa solicitó la apertura del concurso preventivo, un procedimiento judicial que permite negociar las deudas bajo supervisión de la Justicia.
La apertura del proceso fue dispuesta el 14 de octubre. Entre las medidas adoptadas, el juzgado ordenó comunicar la situación al Banco Central para evitar determinadas restricciones financieras relacionadas con cheques diferidos emitidos antes de la presentación.
La resolución busca preservar la continuidad operativa de la compañía y establecer un procedimiento ordenado para el reconocimiento y eventual pago de las obligaciones.
El concurso preventivo no implica automáticamente el cierre de la empresa ni su quiebra. Su objetivo es permitir que la sociedad alcance un acuerdo con sus acreedores y pueda reorganizar sus compromisos financieros.
Los plazos establecidos para los acreedores
El juzgado determinó que los acreedores tendrán tiempo hasta el 28 de diciembre de 2026 para solicitar la verificación de sus créditos ante la sindicatura designada.
Asimismo, la audiencia informativa previa al cierre del período de exclusividad fue fijada para el 10 de diciembre de 2027. Durante ese plazo, la empresa deberá avanzar en las negociaciones para alcanzar una propuesta de pago.
La situación de Planeta Agua se suma a las dificultades que atraviesan distintas compañías del sector textil argentino, afectadas por la evolución del consumo, los costos de producción y la competencia de productos importados.