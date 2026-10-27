Mariano Werner aclaró los rumores sobre su futuro: “Sacaron de contexto que si no salía campeón me tomaba el año sabático”

Mariano Werner aclaró los rumores sobre su futuro en el automovilismo y aseguró que sus declaraciones sobre la posibilidad de tomarse un año sabático fueron interpretadas fuera de contexto. El piloto paranaense explicó que el desgaste acumulado durante su trayectoria está relacionado principalmente con las exigencias económicas, la búsqueda de patrocinadores y las situaciones que rodean a las competencias. Así lo manifestó durante una entrevista con Curva Rápida, programa de Elonce Radio & Streaming FM 98.7.

El entrerriano fue consultado por versiones que indicaban que se alejaría de las pistas durante un año si no conseguía consagrarse campeón esta temporada. Werner rechazó esa interpretación y explicó cuáles fueron los motivos de sus declaraciones.

“Sacaron de contexto que si no salía campeón me tomaba el año sabático. Yo creo que hay cuestiones que desgastan más”, afirmó. En ese sentido, señaló que sostener una carrera deportiva implica afrontar dificultades que exceden los resultados obtenidos en las pistas.

Mariano Werner habló del desgaste que genera el automovilismo

Uno de los principales aspectos mencionados por Werner fue la dificultad para conseguir recursos económicos que permitan mantener la actividad competitiva. “Entiendo que hoy no está sencillo conseguir el esponsoreo, el patrocinio y todo ese desgaste de muchos años obviamente repercute más”, sostuvo.

El piloto reconoció que los resultados influyen en el ánimo de los corredores, aunque consideró que las exigencias fuera de las competencias también tienen consecuencias.

“Cuando las cosas salen bien como que te elevan, cuando las cosas no salen tan bien y hay que ponerle más esfuerzo desgastan un poco”, expresó.

Las críticas y la presión dentro de las categorías

Werner también se refirió a las actitudes de algunos protagonistas del automovilismo y cuestionó las críticas constantes que, según su mirada, afectan el ambiente deportivo. “Hay pilotos que por ahí se quejan demasiado, equipos también que están todo el tiempo buscando las cosas negativas”, manifestó.

En ese sentido, consideró que esas situaciones pueden impedir que los corredores disfruten de los aspectos positivos de la actividad. “Es lo que por ahí te lleva a ese desgaste y lo que hablé en un momento es como que pasando todo ese tipo de cosas no terminas disfrutando”, explicó.

El paranaense reconoció que la presión forma parte de su trayectoria profesional. “Uno nace con esa presión de estar todos los días rindiendo exámenes y entiendo que es parte de esto”, afirmó.

El balance de Werner sobre la temporada 2026

Al analizar su presente deportivo, Werner destacó que continúa en la pelea por el campeonato de camionetas, pese a los inconvenientes que atravesó durante algunas competencias.

“Con las camionetas estoy en la pelea. Lamentablemente lo de Balcarce nos complicó, pero a la vez nos fortaleció para poder pelear y lo demostramos el domingo pasado largando último”, señaló.

Respecto del Turismo Carretera, reconoció que tuvo una temporada irregular, aunque consiguió una victoria importante en San Luis. “Con respecto al TC tuvimos algunos altibajos. Ganamos en San Luis, lamentablemente paramos en la carrera pasada por la corona y piñón”, recordó.

La posibilidad de competir en el Turismo Pista

Durante la entrevista, Werner también confirmó que recibió una invitación para participar en la última competencia del Turismo Pista, aunque todavía no definió si aceptará la propuesta. “Hay una posibilidad, un sponsor me hizo una invitación formal y la categoría también”, reveló.

El piloto explicó que deberá evaluar sus compromisos familiares antes de confirmar su presencia, especialmente por las actividades deportivas de sus hijos.

“Veremos cómo se da, también siempre es lindo disfrutar de ese fin de semana libre. Dependo también de Salvador, de Rafa por su fin de semana, Salvador por el karting y tenemos todavía algunos días para poder programarlo”, indicó.

Werner analiza formar un equipo para 2027

Otra de las alternativas que evalúa el entrerriano es incorporarse al Turismo Pista durante la próxima temporada, incluso mediante la conformación de una estructura propia.

Werner explicó que la coincidencia de fechas con las competencias de camionetas dificultaría su participación permanente, aunque no descartó disputar algunas carreras.

“Hay una probabilidad. El Turismo Pista al combinar con las camionetas no lo podría hacer. Entonces, correr algunas carreras podría ser o en su defecto tener equipo y correr esas carreras y después subir algún otro piloto”, detalló.