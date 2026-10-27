Comenzó la venta de empanadas para costear el viaje de Benjamín Prado a su próximo control médico

REDACCIÓN ELONCE
La familia de Benjamín Prado organiza una venta de empanadas para costear el viaje del niño al Hospital Austral, donde tendrá su último control médico del año. Su mamá, Edith, contó a Elonce cómo colaborar con la iniciativa solidaria y detalló los precios y puntos de venta.
La venta de empanadas para costear el viaje de Benjamín Prado es la nueva iniciativa solidaria que organiza su familia en Paraná. El niño deberá trasladarse el 16 de noviembre al Hospital Austral, donde realizará su último control médico del año. Su mamá, Edith, explicó a Elonce que también preparan una rifa y continúan ofreciendo pastelitos para afrontar los gastos.
Benjamín, conocido como Benja, continúa con su tratamiento médico y debe viajar periódicamente para realizarse controles. En esta oportunidad, su familia busca reunir los recursos necesarios mediante distintas actividades solidarias.
“Ahora viajamos el 16 de noviembre. Es el último control del año, por suerte. Al Hospital Austral siempre se atiende ahí”, comentó Edith. También explicó que su hijo recibe seguimiento nutricional cada cuatro meses y que deben controlar las cantidades de alimentos que consume.
Cuánto cuestan las empanadas y hasta cuándo se pueden encargar
La familia recibirá pedidos de empanadas hasta el 10 de noviembre, mientras que las entregas están previstas para el 14 o 15 del mismo mes, antes del traslado médico.
“Voy a hacer una venta de empanadas para entregarlas el 14 o 15 de noviembre. Como siempre, distintas variedades y sabores. La docena está $15.000, la media $8.000. Hasta el 10 tomo pedidos”, detalló la mamá.
La propuesta está destinada a quienes deseen acompañar a Benjamín mediante la compra de alimentos. Los interesados podrán realizar sus encargos con anticipación para facilitar la organización de la producción.
También organizan una rifa de un lechón
Otra de las actividades anunciadas es una rifa cuyo premio será un lechón donado por una persona cercana a Benjamín.
“También hago una rifa de un lechón que le donó un hombre conocido a Benja. Entonces, lo vamos a rifar”, explicó Edith.
La mujer precisó que el animal pesa aproximadamente 11 kilos y será entregado faenado, listo para cocinar. “Ya está listo para ir a la parrilla”, indicó.
Dónde comprar los pastelitos para colaborar
La familia mantiene su venta habitual de pastelitos, una actividad que realiza diariamente en distintos puntos de Paraná.
“Vendemos acá en casa y todos los días fuera de la escuela Zubiaur”, señaló Edith.
Los productos pueden adquirirse en Misiones 663, domicilio de la familia, o en inmediaciones de la escuela Zubiaur, ubicada en la zona de Fraternidad y Ramírez. La mamá explicó que habitualmente se instalan frente al establecimiento educativo alrededor de las 14 y permanecen hasta las 18.30 o 19. La actividad también permite que los vecinos se acerquen a saludar a Benjamín.