Anticipan lluvias en Entre Ríos para el jueves: cuáles serían los departamentos afectados

Las lluvias en Entre Ríos podrían regresar durante el jueves 29 de octubre, según las previsiones del Servicio Meteorológico Nacional (SMN). La inestabilidad afectaría a distintos sectores de la provincia, con probabilidades de precipitaciones de entre el 10% y el 40%. Desde el viernes se espera una mejora, mientras que el fin de semana las temperaturas máximas alcanzarían los 28 grados.

Para los departamentos Paraná, La Paz, Nogoyá, Diamante y Villaguay, se prevé un miércoles 28 con una temperatura mínima de referencia de 13 grados y una máxima de 24 grados, de acuerdo con los registros correspondientes a Paraná. Durante la jornada predominará la nubosidad variable, con períodos de sol y sin probabilidades significativas de precipitaciones.

En tanto, para Gualeguaychú, Uruguay, Tala, Islas del Ibicuy y Colón, la referencia meteorológica de Gualeguaychú anticipa un miércoles con una mínima de 11 grados y una máxima de 23 grados. El cielo estará parcialmente nublado durante buena parte del día, mientras que la probabilidad de lluvias será baja.

El jueves llegarían las lluvias a distintos sectores de Entre Ríos

El jueves 29 se perfila como la jornada de mayor inestabilidad de la semana. Para Paraná y los departamentos cercanos, el SMN anticipa una temperatura mínima de 15 grados y una máxima de 25 grados, con probabilidades de precipitaciones que aumentarán durante la tarde y la noche.

De acuerdo con el organismo nacional, la posibilidad de lluvias oscilará entre el 10% y el 40% durante la segunda mitad del jueves. Las condiciones estarán acompañadas por abundante nubosidad, mientras que durante la mañana todavía podrían registrarse algunos períodos de sol.

Para Gualeguaychú y los departamentos del centro-este y sudeste entrerriano, el panorama será similar, aunque la inestabilidad podría comenzar antes. En esa zona se prevé una mínima de 14 grados y una máxima de 24 grados, con probabilidades de precipitaciones de entre el 10% y el 40% en los distintos períodos de la jornada.

Cómo estará el viernes en la provincia

Luego del período de inestabilidad, el viernes 30 se espera una mejora de las condiciones meteorológicas. En Paraná y su zona de referencia, el SMN anticipa una temperatura mínima de 15 grados y una máxima de 26 grados.

Durante el viernes se prevén intervalos de sol y nubosidad, con probabilidades de precipitaciones de entre el 0% y el 10%. De esta manera, las condiciones serían más favorables para las actividades al aire libre.

En el sector de Gualeguaychú, Uruguay, Tala, Islas del Ibicuy y Colón, la temperatura mínima de referencia será de 14 grados y la máxima alcanzará los 25 grados. El cielo se mantendrá parcialmente nublado, sin lluvias significativas previstas.

Fin de semana con temperaturas en ascenso

El sábado 31 de octubre se espera un incremento de las temperaturas en buena parte de Entre Ríos. Para Paraná y los departamentos del centro-oeste y norte incluidos en esta referencia, el SMN anticipa una mínima de 16 grados y una máxima de 28 grados.

La jornada se presentará con cielo parcialmente nublado y sin probabilidades de precipitaciones, según los datos disponibles. El domingo 1 de noviembre continuará el ambiente templado a cálido, con una mínima de 16 grados y una máxima de 27 grados.

Por su parte, para Gualeguaychú y los departamentos agrupados del este y sudeste provincial, el sábado se prevé una mínima de 13 grados y una máxima de 26 grados. El domingo las temperaturas oscilarán entre los 15 y los 25 grados, con cielo parcialmente nublado y baja probabilidad de lluvias.