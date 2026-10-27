Pago único de ANSES: quiénes podrían cobrar un extra de $93.000 en noviembre

La ANSES paga una asignación por nacimiento a determinadas familias que cobran la Asignación Universal por Hijo (AUH) o prestaciones mediante el Sistema Único de Asignaciones Familiares (SUAF). Para noviembre se proyecta que el importe alcance los 93.035 pesos, aunque el valor aún está pendiente de oficialización.

La prestación se entrega por única vez ante un nacimiento y requiere cumplir condiciones vinculadas con la situación laboral, los ingresos y los datos familiares registrados. No se trata de un pago general para todas las personas que reciben asignaciones.

El monto vigente informado para octubre es de 91.273 pesos. La estimación para noviembre contempla una actualización del 1,93%, pero el importe definitivo deberá ser publicado por el organismo.

Quiénes pueden acceder a la asignación

La Asignación por Nacimiento alcanza a trabajadores registrados que perciben asignaciones familiares a través del SUAF. También pueden acceder, si cumplen los requisitos, trabajadores temporarios y titulares de la Prestación por Desempleo.

La cobertura comprende además a personas que reciben prestaciones de una Aseguradora de Riesgos del Trabajo y a titulares de la Pensión Honorífica de Veteranos de Guerra. La medida se extendió a familias alcanzadas por la AUH y la Asignación por Embarazo mediante el Plan de los Mil Días.

En el caso de la AUH, la persona titular debe haber tenido derecho a cobrar la asignación por el niño o la niña durante el mes del nacimiento. La prestación también contempla los nacimientos sin vida después de los 180 días o 26 semanas de gestación, bajo las condiciones previstas por ANSES.

Cuáles son los requisitos y límites de ingresos

La solicitud puede realizarse una vez transcurridos dos meses desde el nacimiento y hasta que se cumplan dos años. Además, el nacimiento y los vínculos familiares deben estar acreditados en las bases de datos de ANSES.

Para los trabajadores alcanzados por el régimen de asignaciones familiares, también se aplican límites de ingresos. Los valores informados para octubre son de 6.419.726 pesos mensuales para el grupo familiar y de 3.209.863 pesos para cada integrante.

Si uno de los integrantes supera el máximo individual, el grupo familiar queda excluido de la prestación, aunque la suma de sus ingresos sea inferior al límite general. Para noviembre se proyectan topes de 6.543.627 y 3.271.814 pesos, respectivamente, sujetos a su oficialización.

Cómo solicitar el pago único de ANSES

Antes de iniciar el trámite, la persona interesada debe comprobar que sus datos personales y los de su grupo familiar estén actualizados en mi ANSES. Para ingresar necesita su CUIL y la Clave de la Seguridad Social.

Si el nacimiento y el vínculo familiar ya están acreditados, puede solicitar la prestación mediante Atención Virtual, en la opción “Pago Único por Matrimonio, Nacimiento o Adopción”. También puede gestionarla por la línea 130 o en una oficina con turno previo.

Si los datos no están registrados, es necesario solicitar un turno para acreditarlos. El trámite es gratuito y, una vez procesada la solicitud, la fecha de cobro puede consultarse a través de los canales oficiales del organismo.