Dos mujeres murieron al chocar contra un árbol cuando iban a asistir a un familiar tomado de rehén

Dos mujeres murieron en un choque sobre la Ruta 7, en Mendoza. Eran familiares de un penitenciario tomado como rehén. Otras tres personas resultaron heridas.
Dos mujeres murieron durante la madrugada de este martes en un grave accidente de tránsito ocurrido sobre la Ruta Nacional 7, en el departamento de San Martín, en Mendoza. Las víctimas viajaban en una camioneta de la Municipalidad de La Paz que terminó incrustada contra un árbol, a un costado de la calzada.
Las víctimas fueron identificadas como Ana Estrada, de 55 años, y Alejandra Flores, de 52. Eran la madre y la madrina del penitenciario que había sido tomado de rehén en el complejo carcelario de Boulogne Sur Mer. Hacia allí se dirigía la camioneta.
El siniestro se produjo sobre el lateral norte de la ruta, cerca de las 4.30, en inmediaciones de la calle Fernández, en el tramo comprendido entre los carriles Montecaseros y Buen Orden.
De acuerdo con la información preliminar, el vehículo se dirigía hacia la Penitenciaría Provincial y trasladaba a familiares de un penitenciario que habría sido tomado como rehén en el complejo penitenciario de Boulogne Sur Mer.
En ese momento se registraba una intensa tormenta de lluvia y granizo en la zona. En esas condiciones climáticas, el conductor habría perdido el control de la camioneta, que salió de la calzada y chocó violentamente contra un árbol.
Las víctimas quedaron atrapadas
Tras el impacto, las dos mujeres, de 50 y 55 años, quedaron atrapadas en el interior del vehículo. Personal de Bomberos de La Colonia, Junín, intervino en el lugar y constató que ambas habían fallecido. Además hubo tres heridos, el conductor y otra mujer y un hombre que viajaban en la misma camioneta. Todos fueron trasladados por los servicios de emergencia a centros asistenciales y se informo que sus cuadros no revisten gravedad.
Se aguardaba la intervención de la Policía Científica para realizar las pericias correspondientes y avanzar con las actuaciones necesarias para retirar los cuerpos del rodado.
El hecho ocurrió en un contexto de precipitaciones intensas que afectaban a distintos sectores de la provincia, con lluvia y granizo durante la madrugada.
Sobre la toma de rehenes
Dos presos tomaron como rehén a un penitenciario durante la madrugada de este martes en la cárcel ubicada sobre Boulogne Sur Mer.
Según trascendió, la toma empezó a las 2 de la madrugada. Involucró a dos presos del pabellón 16 que pedían un traslado al penal de Almafuerte, en Cacheuta, y tomaron como rehén a un guardia de la penitenciaría provincial, pero sin registrarse hechos de violencia hasta el momento.
Los reclusos tienen condenas por abuso sexual, robo y homicidio. (Los Andes)