Una camioneta chocó contra el acoplado de un camión en la autovía cerca de Chajarí

El conductor de una Toyota Hilux fue trasladado al hospital, aunque no sufrió lesiones de gravedad. El accidente ocurrió durante la madrugada del lunes, a la altura del kilómetro 342 de la autovía Artigas.
Una camioneta Toyota Hilux chocó contra la parte trasera del acoplado de un camión Ford Cargo en la autovía José Gervasio Artigas, cerca de Chajarí. El accidente ocurrió durante la madrugada del lunes, alrededor de las 3, a la altura del kilómetro 342, en el carril de circulación norte-sur.
Según la información policial, la camioneta circulaba desde Mocoretá hacia Chajarí cuando, por causas que se investigan, impactó con su parte delantera contra el acoplado del transporte de carga.
El camión Ford Cargo se dirigía desde Curuzú Cuatiá hacia Concordia al momento de la colisión.
Tras el impacto, el conductor de la Toyota Hilux fue trasladado en ambulancia a un centro de salud para realizarle un control médico general. De acuerdo con lo informado, no presentó lesiones de consideración.
En el lugar intervino personal de la Comisaría Primera de Chajarí, que realizó las actuaciones correspondientes para establecer las circunstancias del accidente.