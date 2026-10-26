Perdió la llave de su camioneta en fiesta gaucha, alguien la encontró y recién la devolvieron cuando ofreció $100.000

El reconocido comunicador Ariel Mazzeto vivió una insólita situación después de perder la llave de su camioneta durante una fiesta gaucha en Los Charrúas. Según contó, una persona encontró el objeto minutos después del extravío, pero no lo devolvió durante más de una semana, pese a los pedidos públicos. La llave finalmente apareció cuando ofreció una recompensa de 100.000 pesos.

El episodio comenzó durante la noche del domingo 18 de octubre, mientras se desarrollaba el evento tradicionalista. Al advertir que había perdido la llave de su Fiat Strada, Mazzeto solicitó ayuda a los organizadores y a los asistentes para intentar recuperarla.

“Finalmente hoy terminó esta novela para nosotros, que empezó durante la noche del domingo 18, mientras tenía lugar la fiesta gaucha en Los Charrúas”, expresó el comunicador en sus redes sociales.

Alguien encontró la llave, pero no la entregó

Mazzeto explicó que, apenas advirtió el extravío, recurrió a su amigo Edgardo Sarmiento, quien conducía el evento, para que anunciara la búsqueda por los parlantes.

“Le pedí a mi amigo Edgardo Sarmiento, que conducía el evento, y él anunció si alguien había encontrado la llave de una camioneta Fiat Strada. Nunca apareció nadie”, relató.

El comunicador buscó por diferentes sectores del lugar, pero no consiguió encontrarla. Finalmente, durante la madrugada, logró retirar su camioneta utilizando una llave duplicada.

Sin embargo, posteriormente supo que una persona había encontrado la llave poco después de que la perdiera y se la había llevado a Concordia, en lugar de entregarla a los organizadores o a la Policía.

“Efectivamente la habían encontrado minutos después que la perdí y se la llevaron a Concordia, aún teniendo la posibilidad de dejarla en la comisaría o a los organizadores del evento”, cuestionó.

La devolvieron después de que ofreciera $100.000

Durante más de una semana, Mazzeto publicó pedidos para recuperar la llave, pero aseguró que no obtuvo respuestas.

Ante la falta de novedades, decidió ofrecer una recompensa de 100.000 pesos, una medida que finalmente permitió resolver la situación.

Según explicó, un familiar directo de la persona que había encontrado la llave, domiciliada en Los Charrúas, se trasladó hasta Concordia y se la entregó.

“Hoy después que ofrecí dinero, un familiar directo de la persona que la encontró, domiciliado en Los Charrúas, se fue hasta Concordia y me trajo la llave. Yo por mi parte cumplí la palabra y le entregué los 100 mil pesos”, detalló.

De esta manera, el comunicador recuperó el objeto que había sido encontrado la misma noche del extravío, pero que, según su relato, no le fue devuelto hasta después de ofrecer dinero.

La reflexión

Tras recuperar la llave, Mazzeto agradeció a las personas que compartieron sus publicaciones y colaboraron con la difusión del pedido.

Aunque manifestó su malestar por lo sucedido, evitó realizar acusaciones personales y cerró su publicación con una reflexión.

“Gracias a todos los que compartieron. No soy quién para juzgar. Dios sabrá cómo obramos cada uno”, expresó.