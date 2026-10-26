El padre Alejandro Patterson cumplió 90 años: celebró una misa rodeado de fieles y sacerdotes

El padre Alejandro Patterson celebró sus 90 años con una misa especial en la parroquia La Piedad de Paraná, donde estuvo acompañado por numerosos sacerdotes y fieles que se acercaron para compartir una jornada de reconocimiento y afecto. La celebración estuvo marcada por los aplausos y las muestras de cariño hacia el religioso, recordado por su extensa trayectoria pastoral y su compromiso con diferentes sectores de la comunidad.

Durante la ceremonia, el sacerdote se mostró sorprendido por la cantidad de personas que participaron del encuentro y por la presencia de otros religiosos que lo acompañaron en la celebración eucarística.

“Es una sorpresa para mí también”, expresó Patterson ante las cámaras de Elonce, mientras recibía las felicitaciones por su cumpleaños número 90.

Casi 50 años de trabajo en San Miguel Arcángel

Uno de los momentos de la celebración estuvo dedicado a recordar su extensa labor en la parroquia San Miguel Arcángel, donde desarrolló buena parte de su actividad religiosa y comunitaria.

Consultado sobre los años que estuvo al frente de esa comunidad, el sacerdote respondió: “Yo, cerca de 50”, en referencia a las casi cinco décadas que dedicó a la vida parroquial.

Su trayectoria estuvo estrechamente vinculada con el acompañamiento de las familias, las actividades solidarias y el trabajo desarrollado en barrio Macarone, donde impulsó iniciativas comunitarias y mantuvo un contacto permanente con los vecinos.

Su recuerdo del barrio Macarone

Durante la entrevista, Patterson también compartió sus impresiones sobre los cambios que experimentó barrio Macarone a lo largo de los años.

El religioso recordó que recientemente había regresado al lugar y observó las transformaciones que se produjeron desde la época en que desarrollaba allí sus actividades.

“Yo fui hace poco a Macarone. Naturalmente, es un ambiente totalmente diferente. Ahora es un barrio que forma parte de Paraná, porque antes era otro tipo de ciudad dentro de la ciudad”, manifestó.

Además, destacó que las actividades educativas y comunitarias del sector actualmente convocan a personas que viven fuera del barrio, una situación que consideró representativa de su crecimiento e integración con el resto de la capital entrerriana.

La devoción a María Reina Inmaculada del Universo

Otro aspecto destacado de su trayectoria fue su participación en la difusión de la devoción a María Reina Inmaculada del Universo, cuya imagen llegó a Paraná y quedó vinculada con el santuario de la parroquia San Miguel Arcángel.

Durante la celebración se recordó que Patterson compartió esa tarea con los sacerdotes Juan Connor y Miguel, quienes también estuvieron relacionados con la promoción de esta advocación mariana.

El sacerdote explicó que los orígenes de la devoción se remontan a Francia y mencionó su desarrollo en localidades cercanas a París.

De Sudáfrica a Paraná, una vida dedicada a la Iglesia

Patterson también recordó sus orígenes y parte de su recorrido personal antes de establecerse en Argentina.

“Nací en Johannesburgo, en Sudáfrica, y viví allá durante 22 años. Después fui a Irlanda y Francia”, contó.

El sacerdote explicó que regresó en dos oportunidades a su país natal mientras vivía su madre, aunque señaló que actualmente ya no realiza esos viajes.

Su historia personal, marcada por diferentes países y experiencias, terminó profundamente vinculada con Paraná, donde desarrolló una extensa labor pastoral y construyó una relación cercana con distintas generaciones de fieles.

Una celebración marcada por el cariño de la comunidad

La misa por sus 90 años reunió a sacerdotes y feligreses que quisieron acompañarlo en una fecha especial. Durante el encuentro, los presentes le dedicaron aplausos y expresiones de reconocimiento por su trayectoria.

Misa celebración por los 90 del Padre Alejandro

El religioso agradeció las muestras de afecto y compartió algunos recuerdos de su vida, de su trabajo en San Miguel Arcángel y de las transformaciones que observó en la comunidad a lo largo de las décadas.

La celebración concluyó con nuevas felicitaciones para el padre Alejandro Patterson, cuya historia permanece ligada a la vida religiosa y social de Paraná, especialmente por su labor en la parroquia San Miguel Arcángel y en barrio Macarone.