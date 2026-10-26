Triunfo de Lula en Brasil: advierten sobre el impacto en la economía argentina y el turismo

El triunfo de Lula en Brasil abrió un nuevo escenario económico para Argentina, especialmente por la estrecha relación comercial entre ambos países. La economista y docente de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER), Victoria Lambruschini, analizó las consecuencias del resultado electoral en el programa Momento de Campo, que se emite por Elonce Radio & Streaming FM 98.7. Durante la entrevista, abordó la reacción de los mercados financieros, los desafíos para la producción argentina y las posibles repercusiones en el turismo.

La especialista explicó que la victoria de Luiz Inácio Lula da Silva sorprendió a los mercados financieros, que esperaban un triunfo de Flávio Bolsonaro. Esa expectativa estaba relacionada con las propuestas de ajuste fiscal, reducción del gasto público y políticas favorables a las empresas que impulsaba el candidato derrotado.

"El mercado financiero esperaba el triunfo de Bolsonaro. Bolsonaro es visto muy bien por los mercados financieros, sobre todo porque Brasil tiene un problema con su endeudamiento", explicó Lambruschini.

La reacción de los mercados financieros

La economista señaló que el resultado electoral provocó una caída en las cotizaciones de los activos brasileños y un aumento del tipo de cambio. Sin embargo, consideró que las consecuencias podrían ser transitorias.

"Este resultado sorpresivo explica por qué se han derrumbado las cotizaciones de los activos financieros brasileros, las acciones de las empresas brasileras y también por qué ha subido el tipo de cambio", sostuvo.

En ese sentido, recordó que Lula no mantuvo posiciones contrarias al mercado durante sus anteriores gobiernos. "Lula no se ha destacado en ninguno de sus mandatos previos por ser un presidente antimercado, pero sí por tener una política social más activa de la que hubiese tenido el gobierno de Bolsonaro", afirmó.

Cómo podría afectar a la economía argentina

Lambruschini consideró que Argentina podría sentir las consecuencias principalmente a través del sistema financiero, debido a sus propias dificultades económicas y al contexto internacional.

"A Argentina le pega sobre todo por el lado financiero, porque Argentina es un país que está en un default virtual y el efecto contagio que genera la región es grave en una situación donde Argentina ya viene arrastrando unas semanas malas", advirtió.

En relación con el sector agropecuario, sostuvo que no esperaba modificaciones significativas en la competitividad brasileña. Recordó que durante los anteriores gobiernos de Lula se impulsaron políticas de financiamiento y créditos accesibles que favorecieron el crecimiento de la producción agrícola y ganadera.

"Todo el boom de Brasil como un gran productor de alimentos que desplazó a Argentina de todos los sitiales que tenía hace 30 años es algo que se hizo bajo el gobierno de Lula", señaló.

La competitividad y el comercio entre ambos países

La especialista explicó que uno de los principales desafíos para Argentina será la evolución del tipo de cambio y su relación con los costos internos de producción. En particular, destacó la integración industrial que existe entre ambos países a través del Mercosur.

"Argentina es un país que cuanto más se encarece, menos competitivo se vuelve", sostuvo. En ese sentido, explicó que algunas empresas argentinas optaron por trasladar parte de su producción a Brasil debido a las diferencias de costos.

"Empresas argentinas dejan de producir en Argentina, producen en Brasil y nos venden desde Brasil. Entonces, eso es menos empleo, menos trabajo, menos producción en la Argentina y más productos importados desde Brasil", advirtió.

La relación política entre Lula y Milei

Otro aspecto que Lambruschini consideró relevante fue la relación entre los gobiernos de Lula y Javier Milei. Según su análisis, las diferencias ideológicas podrían dificultar algunos avances en materia de integración económica y comercial.

"El problema que tenemos ahora es que va a haber un año más de mala relación entre los presidentes de Brasil y Argentina", sostuvo.

La economista explicó que la integración productiva entre ambos países supera las diferencias políticas, debido a la presencia de empresas que desarrollan actividades en ambos mercados. Sin embargo, reconoció que una buena relación entre los gobiernos podría facilitar nuevos acuerdos.

"Una buena química entre los gobiernos acelera y favorece muchos procesos, y esa integración se profundiza", manifestó. También consideró importante observar la posición que adopte el Gobierno argentino frente al resultado electoral brasileño.

El impacto en el turismo de Entre Ríos

Finalmente, Lambruschini advirtió que una eventual depreciación de la moneda brasileña podría afectar al turismo argentino, al hacer más accesibles los destinos de Brasil para quienes cuentan con capacidad de viajar al exterior.

"Para Argentina, que Brasil se abarate es un agujero financiero en términos de la cantidad de personas que se van a vacacionar a Brasil", expresó.

En ese contexto, mencionó las dificultades que atravesó el turismo entrerriano durante las últimas temporadas, vinculadas con la pérdida de poder adquisitivo y las diferencias cambiarias.

"Acá en Entre Ríos ha sido bastante dura la temporada turística de los últimos años, un poco por estos motivos: el estancamiento de los ingresos de las personas y también el tipo de cambio que va por detrás de los precios", señaló.

El fenómeno de El Niño y las perspectivas para el verano

La economista también hizo referencia al fenómeno de El Niño y su posible influencia sobre las condiciones climáticas durante el verano, tanto en Brasil como en los destinos turísticos de Entre Ríos.

Asimismo, consideró que las condiciones meteorológicas también podrían afectar a los destinos entrerrianos, por lo que planteó la necesidad de fortalecer las alternativas turísticas provinciales.

"También nos va a complicar a nosotros, nuestras ciudades balnearias, muchas actividades. Habrá que rebuscársela con otro tipo de vacaciones y explotar lo que tenemos acá en la provincia, que es una hermosa provincia", concluyó Lambruschini.