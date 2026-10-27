El precio de la soja cayó a su nivel más bajo en dos meses: cerró a US$456 por tonelada

La soja volvió a bajar en Chicago y cerró a US$456 por tonelada. El avance de la cosecha en Estados Unidos, la caída del petróleo y la mayor competitividad de Brasil presionaron las cotizaciones internacionales.
El precio de la soja cayó este lunes en el mercado de Chicago y alcanzó su nivel más bajo en dos meses, con una cotización de US$456 por tonelada. La baja estuvo vinculada con el avance de la cosecha estadounidense, la caída del petróleo y la mayor competitividad de las exportaciones brasileñas.
La oleaginosa continúa bajo presión por las perspectivas de una mayor oferta mundial, mientras los operadores siguen de cerca las condiciones climáticas en Estados Unidos y el desarrollo de la nueva campaña agrícola en Sudamérica.
Catalina Ferrari, analista de granos de Planifica+, explicó que las condiciones meteorológicas favorables en el cinturón agrícola estadounidense permitirán acelerar las tareas de recolección durante esta semana, especialmente en las zonas donde todavía resta completar la cosecha.
La cosecha de Estados Unidos presiona el precio de la soja
El avance de la recolección en Estados Unidos constituye uno de los principales factores que explican la tendencia bajista de la soja.
Las previsiones de buen tiempo permitirían a los productores completar una parte importante de los trabajos pendientes, incrementando la disponibilidad de mercadería en el mercado.
A este escenario se sumó la caída de los precios internacionales del petróleo, en medio de expectativas de una distensión del conflicto entre Estados Unidos e Irán.
Según Ferrari, el comportamiento del mercado energético también influyó sobre las cotizaciones agrícolas, que registraron nuevas pérdidas durante la jornada.
Brasil gana competitividad para exportar soja
Otro factor que presionó los precios fue la depreciación del real brasileño frente al dólar, después del resultado de las elecciones en Brasil.
El movimiento cambiario mejoró la competitividad de las exportaciones brasileñas, lo que podría incentivar una mayor comercialización de granos por parte de los productores de ese país.
Brasil es uno de los principales competidores de Estados Unidos en el comercio mundial de soja, por lo que una mayor oferta exportable puede ejercer presión sobre los precios internacionales.
La evolución del tipo de cambio brasileño será una de las variables que seguirán los operadores durante las próximas semanas.
Avanza la siembra de soja en Brasil
Mientras tanto, la campaña agrícola 2026/27 continúa desarrollándose en Brasil, donde los productores avanzaron considerablemente con la implantación del cultivo.
De acuerdo con datos de la consultora AgRural, la siembra alcanzó el 40% del área prevista, frente al 26% de la semana anterior.
El avance también supera el 36% registrado a igual fecha de 2025, lo que refleja una aceleración de las tareas agrícolas.
Sin embargo, las condiciones meteorológicas presentan diferencias entre las regiones productoras. Mientras algunas zonas recibieron lluvias favorables, otras enfrentan precipitaciones irregulares y temperaturas elevadas.
La evolución del clima será determinante para definir el potencial productivo de la próxima cosecha brasileña.
Las exportaciones estadounidenses limitaron las pérdidas
Del lado de la demanda, las ventas externas de Estados Unidos aportaron cierto sostén a las cotizaciones y evitaron bajas mayores.
Según el Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA), los embarques de soja alcanzaron las 2,48 millones de toneladas, de las cuales 1,65 millones tuvieron como destino China.
Además, las compras internacionales de soja estadounidense registraron una nueva aceleración.
De acuerdo con los datos citados por Esteban Moscariello en Clarín Rural, China adquirió 612.000 toneladas el martes y otras 134.000 toneladas el miércoles, mientras que España compró 165.000 toneladas.
En conjunto, esas operaciones totalizaron 911.000 toneladas en dos ruedas y elevaron a 3,16 millones de toneladas las ventas anunciadas por el USDA durante seis sesiones consecutivas.
China mantiene una fuerte demanda de soja
Las ventas externas estadounidenses alcanzaron las 2,841 millones de toneladas durante la última semana, por encima de las 2,417 millones previstas por el mercado.
El volumen fue casi cinco veces superior al registrado durante la semana anterior, lo que reflejó una recuperación de la demanda internacional.
Por su parte, los compromisos de compra de China para la campaña comercial 2026/27 llegaron a 15,067 millones de toneladas, incluidas las operaciones informadas después del 15 de octubre.
Pese a estos resultados, la competencia brasileña continúa condicionando las cotizaciones internacionales.
El mercado seguirá atento al avance de la cosecha estadounidense, la evolución de la siembra en Brasil y las compras de China, factores que serán determinantes para el comportamiento del precio de la soja durante las próximas semanas.