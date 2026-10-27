La crecida del Paraná arrasó con las playas de Corrientes y ya afecta la economía de una villa turística

Creciente del río Paraná en Paso de la Patria

La creciente del río Paraná provocó graves inundaciones en Paso de la Patria, Corrientes, donde cerca del 40% de la localidad quedó afectado por el agua y unas 400 familias debieron abandonar sus viviendas. El avance del río, asociado a las condiciones del fenómeno de El Niño, también cubrió playas y paradores, con importantes consecuencias para el turismo, principal actividad económica de la zona.

La situación genera preocupación entre los prestadores turísticos de esta localidad, que recibe más de un millón de visitantes por año. Las playas Punta Mitre y Pelícano se encuentran entre los sectores afectados, mientras persiste la incertidumbre sobre cuándo podrán recuperarse.

Creciente del río Paraná en Paso de la Patria (foto Clarín)

Desde la Cámara de Prestadores de Servicios Turísticos (Capresstur) advirtieron que todavía resulta difícil calcular las pérdidas, debido a que el río continúa elevado y no hay certezas sobre cuándo comenzará a descender.

El 40% de Paso de la Patria está afectado por la creciente

Nito Medina, integrante de Capresstur, describió las consecuencias de la inundación y manifestó su preocupación por las previsiones para las próximas semanas.

“Tenemos cerca del 40 por ciento del pueblo con agua y nos dicen que el próximo mes la situación podría ser aún peor”, expresó.

El dirigente explicó que Paso de la Patria tiene alrededor de 10.000 habitantes permanentes, pero su población aumenta considerablemente durante los períodos de mayor actividad turística.

“En verano o la temporada de carnaval somos más de 50.000. El 80 por ciento de la gente vive del turismo, directa o indirectamente”, señaló.

La creciente afectó viviendas, espacios recreativos y establecimientos vinculados con la actividad turística. Ante esta situación, comerciantes y prestadores comenzaron a organizar acciones solidarias para asistir a las familias damnificadas.

Las playas y los paradores quedaron bajo agua

El avance del Paraná modificó el paisaje de uno de los principales destinos turísticos de Corrientes.

Las playas Punta Mitre y Pelícano, que durante el verano concentran a miles de visitantes, quedaron afectadas por la inundación. También se registraron daños en paradores y sectores destinados a actividades recreativas.

Creciente del río Paraná en Paso de la Patria (foto Clarín)

Los prestadores consideran que la recuperación podría demandar varios meses, aunque todavía no existen estimaciones definitivas sobre los tiempos ni los costos.

La situación genera incertidumbre de cara a la próxima temporada estival, ya que el turismo constituye la principal fuente de ingresos para numerosos comercios y familias.

La pesca deportiva, otra actividad perjudicada

Además de sus playas, Paso de la Patria es uno de los destinos más reconocidos del país para la pesca deportiva del dorado.

Según datos de Capresstur, entre agosto y mayo se comercializan diariamente alrededor de 100 licencias de pesca para extranjeros y otras 50 para argentinos.

La actividad genera un importante movimiento económico. Se estima que más de 50 embarcaciones salen diariamente al río con pescadores provenientes principalmente de Brasil y distintas provincias argentinas.

“La pesca deportiva genera un enorme movimiento económico: carnadas, combustible, alojamiento, comida, bebidas, servicio de limpieza y hasta músicos demandan los que llegan a Paso de la Patria”, explicó Viviana Glibota, presidenta de la Cámara.

La localidad cuenta con unas 5.100 plazas de alojamiento formal, aunque los prestadores estiman que la capacidad prácticamente se duplica al sumar las viviendas ofrecidas mediante alquileres temporarios.

Comerciantes advierten por la caída de las ventas

Las consecuencias de la creciente también comenzaron a sentirse en los comercios que dependen del movimiento turístico.

Javier Francesconi, propietario de un local de venta de carnadas, señaló que la actividad disminuyó considerablemente durante las últimas semanas.

“En las últimas semanas no hubo casi movimiento. Y la rotisería también está complicada porque se nota que no hay plata en el pueblo”, manifestó.

Creciente del río Paraná en Paso de la Patria (foto Clarín)

La preocupación se extiende a otros sectores, como la gastronomía, los alojamientos, el transporte y los servicios vinculados con la pesca.

Raquel Samudio, integrante de Capresstur, recordó que Paso de la Patria recibe inversiones inmobiliarias vinculadas con el turismo. Según explicó, cada año se construyen unas 200 viviendas, muchas destinadas al alquiler temporario.

Aclaran que todavía hay servicios turísticos disponibles

A pesar de las inundaciones, desde la Cámara señalaron que no todos los establecimientos y servicios turísticos quedaron afectados.

Por ese motivo, solicitaron a quienes tengan previsto visitar Paso de la Patria que consulten previamente sobre las actividades disponibles.

“Hay muchos servicios turísticos que siguen funcionando, que no fueron afectados por el agua”, explicó Samudio.

Los interesados pueden comunicarse al 3795-113832 para solicitar información sobre los servicios habilitados.

Organizaron una colecta para las 400 familias afectadas

Ante la emergencia, Capresstur puso en marcha una campaña solidaria destinada a asistir a las familias que debieron abandonar sus viviendas.

La iniciativa busca reunir alimentos no perecederos, agua potable, pastillas potabilizadoras, productos de limpieza, repelentes, ropa, calzado, toallas, insumos sanitarios y medicamentos.

Creciente del río Paraná en Paso de la Patria (foto Clarín)

“Detrás de cada hogar hay personas que hoy necesitan nuestra ayuda”, expresaron desde la entidad.