Benjamín es el nombre de varón más registrado desde 2020: cómo se completa el ranking

Benjamín es el nombre de varón más registrado en la Argentina desde 2020, según los datos del Registro Nacional de las Personas (RENAPER) difundidos por TN. Con 58.289 inscripciones, ocupa el primer puesto de una clasificación en la que Mateo y Gael completan el podio.

Mateo aparece en el segundo lugar, con 50.149 registros. La diferencia entre ambos es de 8.140 inscripciones, mientras que Gael se ubica tercero entre las denominaciones masculinas del período relevado.

Las cifras provienen de registros administrativos del organismo encargado de identificar a las personas en el país. Para interpretar el resultado, es importante considerar que no se contabiliza únicamente el primer nombre.

Cómo se completa el ranking de nombres

Después de los tres primeros puestos, Bautista ocupa la cuarta posición, con 37.925 registros. Lo sigue Valentín, que reúne 34.694 inscripciones y cierra el grupo de los cinco más utilizados.

Nicolás se ubica sexto, con 29.199 registros, y Agustín aparece séptimo, con 27.778. En el octavo lugar está Valentino, con 27.687, apenas 91 inscripciones menos que el anterior.

Felipe, con 26.940 registros, ocupa el noveno puesto. Liam completa los diez primeros, con 26.687. Así queda conformada la clasificación de cada nombre de varón más utilizado dentro del período informado.

Qué se cuenta en cada inscripción

El relevamiento considera cada nombre propio de manera individual, sin distinguir si fue elegido como primero o segundo. Por lo tanto, Benjamín suma registros tanto cuando encabeza el nombre completo como cuando acompaña a otro.

Ese criterio explica por qué los resultados pueden diferir de las estadísticas que toman exclusivamente el primer nombre de cada varón. Las cifras tampoco deben interpretarse como una clasificación limitada a los nacimientos de un solo año.

El ranking reúne los registros correspondientes al período iniciado en 2020. Dentro de ese conjunto, Benjamín conserva la primera posición y es el único de los diez mencionados que supera las 58.000 inscripciones.